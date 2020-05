Wanda Nara e la l’immagine da bambina. Irriconoscibile – FOTO

Wanda Nara, la moglie del giocatore Icardi, pubblica una foto veramente sconvolgente. Nessuno l’avrebbe riconosciuta. Ecco com’era da piccola

Wanda Nara, la moglie del giocatore Mauro Icardi, sfoggia la sua bellezza sui social. La giovane ha avuto molto successo soprattutto dopo aver partecipato come critica all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini. I suoi fan impazziscono per la sua bellezza ma com’era la donna da piccola? Molti erano curiosi di saperlo e così Wanda ha postato una sua foto di molti anni fa….che dire una vera trasformazione. Nessuno l’avrebbe riconosciuta.

Wanda Nara, un’altra persona da piccola

Wanda Nara si è proprio trasformata, ma il sorriso è rimasto lo stesso. Fin da piccola infatti non le mancava. Nelle foto risalta agli occhi insieme ai suoi capelli super lunghi e biondi. Forse un po’ più scapigliata e con qualche dente in meno ma di certo la bambina prometteva bene. Wanda pubblica foto dolci, una di quando andava a scuola in compagnia del suo zainetto e grembiule, e l’altra probabilmente a danza con un body nero.

Così finalmente i suoi fan hanno avuto la possibilità di vedere tutte le fasi della donna di Icardi. Da scuola a danza, dal calciatore alla televisione. Wanda è riuscita ad instaurare un rapporto davvero intimo con i suoi follower. Infatti è molto seguita sui social ed è molto attiva soprattutto in questo periodo di stretta. Molti hanno apprezzato il fatto che abbia seguito le regole del lockdown in maniera rigida, basti pensare che non è venuta in Italia per l’ultima puntata del Grande Fratello. Lei con la sua famiglia ha passato la quarantena a Parigi.

