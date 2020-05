A distanza di così tanti anni sono in molti a mostrarsi ancora convinti di potere rivedere Ylenia Carrisi oggi, viva e vegeta.

È ormai molto conosciuto il caso che riguarda Ylenia Carrisi e del quale ancora oggi si parla, dopo tanti anni di distanza. La primogenita di Al Bano e Romina Power scomparve di colpo nella serata del 31 dicembre 1993.

LEGGI ANCHE –> Yari Carrisi torna a parlare della scomparsa della sorella Ylenia

Ai tempi la giovane aveva 24 anni e si trovava da sola a New Orleans, negli Stati Uniti. Il resto della famiglia era invece in Italia. Ci fu una chiamata a casa, dai toni un pò forti, in base a quanto trapelato successivamente da ambienti vicini alla famiglia Carrisi. Poi la ragazza scomparve nel nulla e di lei non si è mai più saputo niente. E di sospetti, illazioni, montature, false tracce, finte piste ed anche speculazioni ce ne sono state a non finire da quel giorno. L’unica certezza è che la figlia di Al Bano e Romina non è più ricomparsa. Lei si trovava in compagnia di un certo Aleksander Masekela, un trombettista da sempre malvisto da Al Bano e dalla sua ex moglie. Quest’uomo ha avuto poi problemi con la giustizia per maltrattamenti nei confronti delle donne e per consumo di sostanze stupefacenti.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi | il messaggio del fratello Yari ad anni di distanza | FOTO

Ylenia Carrisi oggi, la foto che incita a tenere viva la speranza

La polizia però non ha mai trovato niente a suo carico in questo caso che ancora fa parlare a più di 26 anni di distanza. Romina ed i vari Yari, Cristel e Romina Jr. confidano in cuor loro di rivedere Ylenia Carrisi oggi. Yari in particolare aveva parlato delle possibili paure da parte della sorella di essere travolta da una tempesta mediatica. Oggi lei avrebbe 49 anni. Lo stesso Yari ha fatto sapere di avere condotto viaggi e ricerche per trovare qualche traccia della donna. “Qualche idea ce l’ho”, ha affermato lui di recente. Nel frattempo la pagina su Instagram, ‘We Miss You Ylenia’ pubblica spesso contenuti che riguardano Ylenia. E lì non mancano messaggi di speranza e di confornto.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi scomparsa anni fa, Al Bano: “So dov’è mia figlia”

E sono tantissimi i commenti di apprezzamento. Una utente scrive quanto segue. “Cara Ylenia noi che siamo il pubblico che ama tanto la tua mamma non riusciamo a dimenticarti”.