Ambra Angiolini ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita privata: l’attrice ha raccontato di essere stata molto gelosa di Francesco Renga, mentre adesso è molto innamorata di Massimiliano Allegri.

Durante un’intervista con Maurizio Costanzo, Ambra Angiolini ha parlato della sua vita privata e amorosa. L’ attrice ha raccontato di essere stata molto gelosa dell’ex compagno Francesco Renga, cantante amato dalle donne non solo per le sue canzoni, ma anche per la sua grande bellezza. I due ex fidanzati sono rimasti in buoni rapporti, mentre adesso Ambra non vede che il suo nuovo amore, Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, che viaggia spesso in giro per l’Italia. Ambra ha dichiarato a Maurizio Costanzo: “Ero molto gelosa di Francesco Renga”.

Ambra Angiolini: “Sono molto innamorata di Max Allegri”

“È sempre stato un uomo molto desiderato, molto voluto da moltissime donne – ha continuato Ambra Angiolini -. Io vivo con i miei figli a Brescia e Francesco Renga è il mio vicino di casa, quindi ci incrociamo e vediamo molto spesso. Max Allegri invece vive tra Torino, Livorno e Milano, dove ha una figlia – ha concluso l’Angiolini -. Ci incontriamo sempre in giro… Siamo due innamorati molto itineranti e questo elemento è anche il bello della nostra storia d’amore… Sono molto innamorata!”.

Ambra Angiolini si gode quindi il suo nuovo amore con il tecnico Max Allegri dopo aver avuto una bella storia con il bravo, bello e affascinante cantante italiano Francesco Renga. Tra i due ex fidanzati è rimasta una bella amicizia.