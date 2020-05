Anna Foglietta: età, altezza, peso, marito, figli e curiosità

Chi è Anna Foglietta, attrice di cinema e fiction, tra le più amate dal pubblico? Età, altezza, peso, marito, figli, curiosità e vita privata.

Anna Foglietta è una delle attrici più brave e apprezzate del cinema italiano. Bellissima e con un grandissimo talento, riesce a calarsi nei panni di personaggi sempre diversi, ma chi è davvero Anna Foglietta? Andiamo a scoprire etò, altezza, peso, vita privata e tutto ciò che c’è da sapere.

Anna Foglietta: età, altezza, peso, marito, figlio e curiosità

Anna Foglietta è nata il 21 marzo 1979 a Roma da genitori napoletani. L’attrice è alta 173 cm e pesa 63 Kg. Dopo la maturità classica dedice di seguire quella che è la sua passione, recitazione. Comincia a dedicarsi a questo progetto seriamente facendo molta gavetta- Si fa conoscere grazie alla fiction La squadra. Poi entra nel cast della fiction Distretto di polizia.

Poi è arrivato il grande successo con i film Nessuno mi può giudicare, Ex – Amici come prima, Colpi di fulmine, Mai stati uniti, Tutta colpa di Freud. Nel suo curriculum c’è anche la fiction La mafia uccide solo d’estate. Gli ultimi film in cui ha recitato sono: Perfetti sconosciuti, Che vuoi che sia, Il contagio, Il premio, Diva!, Un giorno all’improvviso, Genitori quasi perfetti, Si vive una volta sola, Il talento del calabrone, D.N.A. – Decisamente non adatti.

Per quanto riguarda la vita privata, l’attrice è sposata con Paolo Sopranzetti. “Eravamo compagni di scuola, ma non ci siamo mai parlati né frequentati. Lo trovai subito bello, talmente bello che mi imbarazzavo e non riuscivo a parlargli“, ha detto sua moglie a Vieni da me. Lui le ha scritto dopo 16 anni sui social e da allora non si sono più lasciati. Si sono sposati nel 2010 e hanno tre figli Lorenzo (2011), Nora (2013) e Giulio (2014).