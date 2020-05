Cannavacciuolo riapre i battenti. I suoi locali in Piemonte sono pronti per l’apertura. “Sanifichiamo con tecnologia della Nasa”

E’ da pochi giorni iniziata la Fase 2, molte persone hanno ripreso a lavorare con tutte le accortezze del caso. O almeno così dovrebbe essere. Tra questi anche lo chef Cannavacciuolo ha riaperto i suoi locali in Piemonte, seguendo tutte le misure di sicurezza che il Decreto vuole. “La sanificazione? Abbiamo adottato una tecnologia creata dalla Nasa – afferma lo chef stellato – Con Cinzia e tutto il team abbiamo studiato e predisposto ogni dettaglio – spiega – ma vogliamo come prima cosa ricordarci che la ristorazione e l’ospitalità hanno un fattore imprescindibile, quello umano, quello che – continua – anche con tutte le misure attivate vogliamo trasmettere”.

Cannavacciuolo e la ripartenza

Lo chef stellato Cannavacciuolo è pronto a ripartire in piena sicurezza. Prima con il “take away”, poi l’apertura ufficiale dal 18 maggio, oltre i bistrot di Torino e Novara, anche il Relais Villa Crespi e Laqua charme & boutique, le due dimore del gruppo. Parole d’ordine: innovazione e sicurezza. “Utilizziamo prodotti e sistemi di ultimissima generazione – spiega lo chef – la purificazione attraverso una tecnologia sviluppata della Nasa, sistemi Bio Allergy Free e ozono- riconversione”. Dice entusiasta: “I bistrot di Novara e Torino sono pronti ad aprire al pubblico – continua – anzi saranno i primi ad aprire sabato e in queste settimane manterranno il servizio take away”.

“La nostra missione – conclude lo chef – è quella di incantare gli ospiti attraverso il nostro mondo di ospitalità, con attenzioni ed emozioni autenticamente italiane, dando ancora più valore al tempo che viviamo”.

