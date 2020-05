Covid 19, effetti sul Festival di Sanremo: Amadeus e Fiorello preoccupati

Sanremo 2021, il Festival della Canzone italiana del prossimo anno potrebbe essere a rischio a causa della pandemia di Coronavirus

Sembra passata una vita dai primi giorni di febbraio, quando i telespettatori si appassionavano in tv al Festival di Sanremo. Il Coronavirus era già entrato a far parte del nostro dizionario, ma appariva una minaccia piuttosto lontana. Solo due settimane dopo, sarebbe cambiato tutto, bruscamente, con il lockdown diventato uno scenario concreto e appena terminato. L’attenzione deve restare altissima da parte di tutti, per evitare una recrudescenza dei contagi. Anche con le prime riaperture, la nostra vita sociale subirà delle inevitabili limitazioni. Con scenari anche impensabili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sanremo 2021 e Amadeus, Fiorello dichiara: “Un incubo”

Sanremo 2021, il Coronavirus blocca tutto? La situazione in Rai

La prossima edizione del Festival, infatti, appare a forte rischio in questo momento. La Rai sta iniziando a pianificare il palinsesto per la prossima stagione televisiva. Ma è ancora difficile immaginare l’evoluzione della pandemia nel lungo periodo e per questo c’è incertezza sullo svolgimento della kermesse.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, proposta estrema per contrastarlo | La clamorosa idea

Stando agli ultimi rumours, a Viale Mazzini si intenderebbe attendere i prossimi sviluppi e una situazione maggiormente delineata dal punto di vista delle strategie del contenimento sanitario. Oltretutto, potrebbe esserci una modifica sostanziale in calendario. Da sempre il Festival si tiene nei mesi invernali, tra fine gennaio e inizio marzo, ma potrebbe esserci uno spostamento in avanti di qualche mese. Si potrà saperne di più soltanto tra un po’ di tempo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale su gossip, news, televisione e spettacolo, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.