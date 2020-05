Diletta Leotta da perdere i sensi: “Ti coccolo io”. Fan in delirio – FOTO

Diletta Leotta coccola il suo amico e il web prova invidia: “C’è chi vorrebbe essere al suo posto”. La foto diventa virale

Diletta Leotta, oltre ad essere una bravissima conduttrice televisiva e radiofonica, è anche molto dolce e pronta a coccolare i suoi amici. La donna infatti poche ore fa ha postato una foto in cui abbraccia un suo amico e i suoi fan sono impazziti di invidia. In poco tempo il post ha raggiunto 259mila like e 1553 commenti. La conduttrice è molto attiva sui social, anche soprattutto per il suo lavoro.

Diletta Leotta e la foto da far invidia

Visualizza questo post su Instagram Brandino grande intenditore di coccole 😍🤗 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 21 Mag 2020 alle ore 1:04 PDT

Anche durante le coccole Diletta Leotta non perde di certo le sue abitudini: mostrare tutta la sua sensualità. Infatti, si mostra al pubblico con un vestito corto bianco quasi trasparente e i follower esclamano: “E i pantaloni?”. Brandino è il fortunato. Il cane più invidiato dal web. “Quando un barboncino ha una vita migliore della tua”, “Vorremmo tutti essere quel cane, ma in realtà siamo il palazzo dietro”.

Diletta Leotta è una delle conduttrici più amate dai social. Le sue forme mozzafiato e i suoi biondi capelli conquistano ogni giorno sempre più follower. Soprattutto in questo periodo di lockdown ha fatto molta compagnia ai suoi amati fan e li ha intrattenuti con video e foto sexy e divertenti.

Curve mozzafiato e biondi capelli per Diletta Leotta

Visualizza questo post su Instagram Felice di tenervi compagnia ogni giorno #105takeaway 🎧🥰 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 10 Apr 2020 alle ore 9:08 PDT

Ogni giorno ha postato alcuni dei suoi allenamenti a volta facendo anche delle gaffe. Tra le tante è caduta durante la corsa insieme al suo compagno Daniele Scardina e si è sbucciata un ginocchio.

