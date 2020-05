Elettra Lamborghini e la sfida bollente con la sorella Ginevra – FOTO

Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, non vuole essere da meno quanto a fascino e sensualità e posta una story molto provocante su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Peach me🍑 #photography#shots#pastel#peachme#instaphoto#pantone#project#moodboard#makeup#photoofday Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini) in data: 16 Mag 2020 alle ore 5:06 PDT

La sensualità è di casa nella famiglia Lamborghini. Elettra è diventata già da qualche anno piuttosto nota alle cronache di gossip e i suoi post provocanti su Instagram, dopo la sua partecipazione di quest’anno a Sanremo, ne stanno facendo una vera celebrità del web. Ma anche la sorella Ginevra non è da meno e lancia adesso una vera e propria sfida tutta in famiglia.

Ginevra Lamborghini, il giardinaggio in body è sexy

Visualizza questo post su Instagram Napping hard 💤😴 Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini) in data: 25 Apr 2020 alle ore 3:38 PDT

Anche lei è davvero molto attiva sui social network e ha un profilo Instagram molto seguito. Sul quale ha postato in queste ore una storia che ha davvero mandato in visibilio i followers. Ginevra si dedica al giardinaggio, ma con un abbigliamento decisamente particolare.

Body molto piccanti ed attillati

Visualizza questo post su Instagram Quarantine day 50 🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🤣 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 26 Apr 2020 alle ore 10:12 PDT

La si vede infatti indossare un bikini e un body particolarmente attillati che ne fanno risaltare le forme esplosive. Un fisico pazzesco che decisamente non ha molto da invidiare, anzi, a quello di Elettra. Chi delle due uscirà vincitrice dal duello? Le due, oltre a un’avvenenza decisamente fuori dal comune, condividono anche la passione per la musica. Anche Ginevra, come forse non molti sapranno, è una cantante, anche se rispetto alla sorella tende più verso il genere rap.

