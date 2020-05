Emma Marrone sorprende i fan: “Io sposa” – FOTO

Su Instagram spunta uno scatto di Emma Marrone sposa. La cantante salentina fa una sorpresa a tutti i suoi followers con l’immagine inaspettata.

Presto vedremo Emma Marrone sposa. Non nella vita reale, almeno per quanto ne sappiamo. Bensì al cinema, dove la 36enne cantante di origini salentine ma nata a Firenze ha prestato il proprio volto per il film ‘I Migliori Anni’.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi oggi | il post sul web che fa rivivere la speranza | FOTO

La pellicola diretta da Gabriele Muccino è uscita ufficialmente a metà dello scorso mese di febbraio. Proprio la Marrone ha pubblicato uno scatto in cui lei stessa appare con indosso un abito nuziale e con accanto a lei il regista. Lei e Gabriele Muccino sono grandi amici e la cantante, interprete di tanti successi musicali, ha voluto omaggiare lui con questa immagine in cui entrambi sono molto sorridenti.

LEGGI ANCHE –> Miriam Leone su Instagram senza veli | pazzesca | FOTO

Emma Marrone sposa, lo scatto con Gabriele Muccino che fa impazzire i fans

Visualizza questo post su Instagram Buon compleanno @gmuccino ! Emma e Anna ti vogliono bene ❤️ Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 20 Mag 2020 alle ore 2:42 PDT

Non pochi followers poi hanno scherzato su questa foto, sottolineando come entrambi sembrano quasi impegnati in un reciproco quanto fatidico appuntamento all’altare. L’immagine sottolinea ancora una volta la capacità da parte di Emma Marrone di sapere fare autoironia. Elemento che la rende ancora più amata da parte della sua già folta fanbase. I ‘mi piace’ ed i commenti ricevuti da parte dei suoi tanti followers sono giunti numerosissimi.

LEGGI ANCHE –> Carlotta Mantovan | la figlia Stella somiglia a papà Frizzi Fabrizio | FOTO

ll Salento mi fa bene all’anima. Si vede?

E le difficoltà che tutti conoscono fanno ormai parte del passato. Il futuro è fatto soltanto di cose belle.