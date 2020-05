Una famiglia per sbaglio investe un secchio della spazzatura con il furgoncino e trova un milione in contanti. Ecco cosa è successo

Ancora non ci credono. Sembra un’assurdità ma è successo davvero. Una bella sorpresa per una famiglia della Virginia che qualche giorno fa è inciampata in una busta trovata in mezzo alla strada dal contenuto di un milione di dollari. “All’interno della borsa c’erano dei bagagli di plastica, e venivano indirizzati con qualcosa che diceva cassa di sicurezza”, ha raccontato la donna alla stampa locale.

Una sorpresa per la famiglia

David ed Emily Schantz stavano guidando nei pressi di casa quando il loro camioncino ha investito due bagagli. Vedendo che diverse vetture le aggiravano hanno deciso di scendere e andare a spostarle, ma solo quando le hanno prese in mano si sono resi conto che erano piene di soldi. I due non hanno perso tempo e hanno immediatamente contattato la polizia. Gli esperti stanno indagando sulle varie ipotesi del caso. Sono molti gli interrogativi al riguardo: chi è il proprietario di tale cifra? Per chi erano quei soldi? Il denaro è falso? L’ipotesi più probabilmente sembra essere quella per cui i sacchi appartenessero al servizio postale degli Stati Uniti e che fossero in viaggio verso una banca.

L’indagine non è ancora stata archiviata. La polizia sta lavorando al caso per capire la dinamica dell’evento. La coppia ha fatto un buon lavoro contattando subito chi di dovere.

