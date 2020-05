Fedez spiazza Parmitano con una domanda bizzarra: “Come funziona nello spazio…”

Sorrisi e ironie hanno accompagnato Fedez e l’astronauta Luca Parmitano nell’ultima puntata de il “Muschio Selvaggio”: “Come lo fanno gli spaziali…”

Il repper più amato della televisione italiana, Fedez è protagonista di un programma radiotelevisivo che nell’ultima puntata ha avuto come ospite speciale Luca Parmitano. La copertina del programma condotto da Fedez in compagnia di Luis Sal ha connotati che rispecchiano la realtà. Un disegno labbiale e panoramico che abbraccia temi riguardanti il gossip e il mondo dello spettacolo in generale.

I palinsesti che hanno accompagnato i due protagonisti dell’iniziativa televisiva hanno conosciuto ospiti speciali tra cui Paolo Bonolis e nell’ultima puntata il famoso astronauta spaziale, Luca Parmitano.

Sorrisi e ironie hanno accompagnato i tre protagonisti della frequenza più ascoltata del momento, finchè il repper italiano Fedez rivolge a Luca Parmitano una domanda del tutto imbarazzante.

La risposta di Luca Parmitano al quesito imbarazzante

“Come funziona la masturbazione all’interno di una navicella spaziale?” – esordisce con il sorriso Fedez. Luca Parmitano sorpreso e spiazzato dalla domanda cerca di dribblare rispondendo con sarcasmo e disinteressamento. Il suo intento era quello di continuare a parlare della bellissima avventura all’interno dello spazio, spiegando al pubblico le tante curiosità che ruotano attorno alla realtà cosmica.

Ma l’incalzo dell’altro protagonista del poadcast Luis Sal mette Parmitano nelle condizioni di dare una risposta. Luca attorniato dalle continue pressioni mediatiche dei due alla fine abbozza una risposta.

“E’ una domanda un pò particolare e imbarazzante – esordisce l’astronauta – ma vi posso dire che a livello fisiologico non ci sono differenze rispetto a quando si vive sotto l’atmosfera terrestre”. I momenti per occuparsi della privacy non sono molti avverte Parmitano. Tuttavia il ruolo tanto ambito quanto stressante di un astronauta di restare continuamente sotto pressione durante le missioni spaziali, fa riflettere.

“Al momento non c’è una risposta a questo quesito – conclude l’astronauta – ma quando si avvertirà il bisogno di farlo non mancherà il bagaglio di originalità”.