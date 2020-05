George Clooney Elisabetta Canalis | il retroscena di lui sulla ex velina – FOTO

Hanno fatto coppia fissa per due anni, George Clooney ed Elisabetta Canalis. Nonostante sia passato del tempo, lui di recente ha svelato una cosa su di lei.

Per due anni George Clooney ed Elisabetta Canalis sono stati fidanzati. La cosa si perde ormai alquanto in là nel tempo, con l’ex velina ed il divo di Hollywood che fecero coppia fissa dal luglio del 2009 al giugno del 2011.

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Canalis | irresistibile senza vestiti su Instagram | FOTO

George ed Elisabetta sempre molto affiatati

;

Più volte i due si fecero fotografare in pubblico ed apparivano molto affiatati. Al punto che la loro rottura giunse come un fulmine a ciel sereno ed in pochi si sarebbero aspettati una fine così prematura. I motivi della fine del fidanzamento tra George Clooney ed Elisabetta Canalis non si conoscono. C’è chi aveva paventato una differenza di vedute per quello che sarebbe stato il futuro. Con Eli intenzionata a mettere su famiglia quanto prima, un proposito che però non sarebbe andato giù a Clooney, che prima di allora era ritenuto lo scapolo d’oro per eccezione. Inoltre c’era anche una certa differenza di età tra lui e lei. La Canalis aveva 33 anni ed il bel George 50 quando avvenne la loro separazione.

LEGGI ANCHE –> Carlotta Mantovan | la figlia Stella somiglia a papà Frizzi Fabrizio | FOTO

George Clooney Elisabetta Canalis, l’attore elogia la bella sassarese

Visualizza questo post su Instagram So’soddisfazioni @mickaelatombrock @massycut The A Team Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 20 Mag 2020 alle ore 11:48 PDT



Fatto sta che Elisabetta Canalis è riuscita a coronare il suo sogno abbastanza presto. Ed anche lui ha messo da tempo la testa a posto. Elisabetta si è sposata nel 2014 con il chirurgo italo-americano Brian Perri, al quale ha dato Skye Eve nel 2015. Ed ora tutti loro vivono con i loro bei cagnoloni a Los Angeles. Clooney invece ha convolato a giuste nozze con la donna in carriera Amal Alamuddin. In una sfarzoa cerimonia celebrata a Venezia il 27 settembre 2014. I due sono ancora felicemente sposati ed il 6 giugno 2017 hanno assistito alla nascita dei loro bei gemellini, Ella ed Alexander Clooney. Tornando ad Eli e George, c’è da dire che entrambi sembrano essere rimasti in buoni rapporti. Lei in particolare si è complimentata molte volte con lui per la sua sfolgorante carriera da attore oltre che per la bella famiglia che si è costruito con Amal.

LEGGI ANCHE –> Miriam Leone su Instagram senza veli | pazzesca | FOTO

Invece George ha sorpreso tutti svelando un particolare aspetto della Canalis, nel corso di una intervista. “Voi non conoscete Elisabetta Canalis. Lei è in assoluto la donna che più di tutte mi ha fatto ridere durante la mia vita”.