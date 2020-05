Cosa notate per prima in questa figura contraddistinta da diverse illusioni ottiche? La risposta delineerà la vostra personalità.

Quanto sono divertenti i test basati sulle illusioni ottiche. Ma il loro scopo non è solamente ludico o di intrattenimento. Infatti questi rappresentano anche dei metodi efficaci per analizzare quelle che sono le capacità cognitive e psicologiche delle persone.

In molti casi si tratta di individuare dei soggetti o delle immagine accuratamente nascosti. I tempi impiegati nello scovare le possibili risposte o soluzioni servono poi agli esperti di riferimento per poter tracciare un profilo di quelli che sono gli individui ai quali vengono posti i quesiti. E nello specifico, voi quale figura siete in grado di individuare tra le quattro nascoste in questa immagine che segue? La stessa nasconde quattro sagome, in maniera decisamente artistica e sagace. A seconda della figura che troverete per prima, ricaverete una breve analisi di quelle che sono le vostre capacità intellettive e comportamentali.

Illusioni ottiche, quale figura notate per prima?

Albero. Siete molto sicuri di voi stessi, con idee e convinzioni ben radicate che vi portano a perseguire una precisa via e determinate scelte. Siete dei leader nati e sapete assurgervi a leader di un gruppo o a parte forte della coppia. Questo però a volte fin troppo a scapito del lato prettamente umano che vi viene richiesto. Cercate di essere più sensibili.

Gorilla. Questo indica il prototipo ideale dello stakanovista, che punta sulla quantità più che sulla quantità. Ad esempio tendete a lavorare anche più del dovuto ed a non puntare su una ristretta cerchia di amici, cosiddetti pochi ma buoni. Poi avreste bisogno di maggiore autostima. Ma di contro non vi si può negare il riconoscimento di possedere una indole curiosa e creativa.

Leone. Indole indomita e combattiva, avete un carattere impetuoso ed amate lanciarvi in nuove avventure. Ma occhio ad agire a capofitto, occorre sempre ponderare le vostre azioni.

Pesci. Generosità è la parola d’ordine che vi contraddistingue. Ogni volta andate controcorrente, soprattutto in amore. Ed anche se siete consapevoli di poter restare travolti, voi ci provate lo stesso. Attenti a non farvi eccessivamente del male.

N. B.: Queste sono valutazioni fatte per mero carattere di curiosità e intrattenimento.