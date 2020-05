Infermiera sexy va a lavoro in bikini in un reparto Covid19

Un’infermiera sexy in Russia è stata fotografata da un paziente mentre lavora in reparto in bikini.

Un’infermiera sexy in Russia è stata sanzionata per aver indossato solamente lingerie sotto la tuta protettiva rivelatasi troppo trasparente. La donna lavorava in un reparto ospedaliero per soli uomini creato appositamente per il Covid19.

La foto shock è diventata virale dopo essere stata scattata da un paziente in un ospedale di Tula, a 200 chilometri a sud di Mosca. L’uomo dichiarato che di certo non c’erano lamentele da parte di tutti gli altri degenti, felici alla vista di una così bella ragazza.

Non dello stesso avviso i dirigenti dell’ospedale. Non sono stati per nulla divertiti e hanno punito l’infermiera per non conformità ai requisiti per l’abbigliamento in ambito medico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Coronavirus, proposta estrema per contrastarlo | La clamorosa idea

Infermiera sexy: la sua giustificazione

L’infermiera di appena 20 anni si è giustificata dicendo che aveva troppo caldo per indossare l’uniforme sotto la tuta protettiva. Ha inoltre sostenuto di non essersi assolutamente resa conto che il suo dispositivo di protezione individuale fosse così rivelatore.

Questo però non è servito a risparmiarle una severa punizione da parte del ministero della sanità regionale. Inizialmente i suoi capi hanno sostenuto che la donna indossasse biancheria intima, ma in seguito è trapelato che si trattasse di un costume da bagno.

Un paziente ha dichiarato divertito che non vi erano lamentele da parte degli uomini nel reparto coronavirus. Ha ammesso però che, oltre l’apprezzamento per la bella figura, indubbiamente c’è stato un po ‘di imbarazzo, ma niente di così grave.

Un lettore del quotidiano locale Tula News si è congratulato con l’infermiera. “Qualcuno finalmente dimostra di avere un po’ di senso dell’umorismo in questa realtà cupa e preoccupante”- ha detto.

Un’altra persona ha sollevato una questione che forse è passata in secondo piano: “Tutti le hanno gridato contro, ma nessuno ha prestato la giusta attenzione al fatto che l’infermiera abbia dovuto svestirsi per l’eccessivo caldo. Provate voi a lavorare ore in quelle condizioni.”

Sostegno anche da parte delle donne: “Perché punire l’infermiera? Merita un premio. Vedendola vestita in que modo, nessuno vorrebbe morire.“- ironizza una lettrice.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale su gossip, news, televisione e spettacolo, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

L’incidente è avvenuto mentre il capo del centro di monitoraggio russo Covid-19, un ex medico televisivo, Alexander Myasnikov, ha scioccato gli spettatori con il suo schietto discorso sulla crisi del coronavirus. “L’infezione avrà comunque un impatto enorme. Ci ammaleremo tutti.”– ha detto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Coronavirus, non arrivano buone notizie dalla Cina | Le novità sui sintomi