Justine Mattera, senza veli tra i fiori Blu. Un Incanto – FOTO

Justine Mattera ha pubblicato poche ore fa una foto in un prato di fiori blu con indosso un cappello grande di paglia e un vestito blu in tono con i fiorellini che la circondano.

Ver esta publicación en Instagram Love. Ph @settimio_benedusi Una publicación compartida de Justine Mattera (@justineelizabethmattera) el 20 May, 2020 a las 2:51 PDT

Nella foto che Justine Mattera ha pubblicato poche ore fa, le spalline del vestito color mare sono abbassate, facendo intravedere il seno. La didascalia alla foto scritta dallo showgirl, ex di Paolo Limiti (il noto conduttore televisivo morto quasi tre anni fa), è tratta dal romanzo da cui è stato tratto più di un film ‘Alice in wonderland‘: “La quiete prima della tempesta. ‘Chi sei, bambina?’ In questo momento non lo so, signore. Se potessi lo farei, ma purtroppo sono confusa, ho cambiato dimensioni dieci, cento, mille volte e questa è una cosa che sconcerta! “Devo dirti una cosa importante, bambina! Ricordati di non perdere mai la calma, qualunque cosa accada! #aliceinwonderland 🌈 #sarafatto Ph @fabricassata Dress @alessandrodebenedetti @romeogigliofficial @teresalafosca_pr Hat @montegallo_alicecatena Bangles @ferragamo @fujifilmitalia“

LEGGI ANCHE -> Justine Mattera : si toglie tutto su Instagram, follower furibondi FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter