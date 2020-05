Justine Mattera : si toglie tutto su Instagram, follower furibondi – FOTO

“Ok. Questo smart working inizia a a stancarmi.”. Una foto su Instagram di Justine Mattera, scatena l’ira dei fan.

La bella Justine Mattera, ex del compianto Paolo Limiti, con un post su Instagram ha scatenato l’Ira dei suoi follower. “Ok. Questo smart working inizia a a stancarmi.” Fin qui nulla di male, solo che lo ha scritto in lingerie , molto molto provocante. E’ arrivato però subito un commento di un suo seguace : “Ciao Justine, bella foto, però voglio dirti che ho notato da parte tua indifferenza per chi ti fa i complimenti, mentre chi ti contesta qualcosa, anche in maniera garbata, ti precipiti a rispondere in maniera acida e spesso poco simpatica, risultando presuntuosa e permalosa, anche se poi ricevi elogi per le tue risposte dai leccaculo di turno. È una mia opinione…”

“Non sono acida, ma solo divertita”

Al commento la donna ha risposto cosi: “I complimenti fanno sempre piacere. Poi non sono acida. Solo divertita. Adoro la critica costruttiva quanto odio le offese gratuite e mi difendo di conseguenza. Ora hai capito? Buona serata!” .Ama parecchio fare sport Justine e si vede: ha un fisico invidiabile ed è bellissima anche se gli anni passano. Il nuoto sua grande passione. Lo dimostra in un bel post con tanti amici: Dove eravate voi alle 7 di questa mattina???? Sono mesi che non nuoto tra la quarantena e l’infortunio alla spalla.

Il messaggio di @alessandro_tomaiuolo mi ha colto di sorpresa. “Nuoti con noi martedì?”

Noi chi? “Io, Kalle, Alessandra, Riccardo. Al Boscaccio.“(bene bene.Tipi da Ironman. 😂🤦🏼‍♀️)

Già immaginavo un lago oscuro, sinistro, ghiacciato con draghi e carpe giganti sotto. Ma essendo una che difficilmente riesce a rifiutare una sfida, ho detto- ok 👍🏻 certo. Non vedo l’ora.😱

Alle 6 pioveva qua a Milano(intanto devi nuotare, ti bagni cmq e chissenefrega 🤣). Monto in macchina a digiuno e parecchio rinco. 15 min e mi trovo ad un posto incantevole fra le risaie a Gaggiano. Tutto strapulito ed organizzato. Mi misurano la temperatura e mi indicano dove posso appoggiarmi.(tutti con la mascherina) Ognuno di noi nuotatori mattutini pazzi ha un tavolo a sé rigorosamente distanziato. Arrivano i miei amici, ci infiliamo le mute e ci avviciniamo alla riva. Dico, dai faccio la foto. Commemoriamo questo rientro in acqua. Carini, mi aspettano e mi spiegano che le boa delineano un rettangolo di 750m. L’attraversata è di 1500m. Poi mi fanno notare che ho gli occhialini dal verso sbagliato (come cazzarola ho fatto? 😂 🙈 #blonde)

Loro fanno 3 rettangoli. (Ma sono abitué loro.) 🤣 Ricordo che @ivanristi mi ha detto di fare 1000m tranquilli. Per la spalla ecc… Mi accontento di un rettangolo e mezzo e riesco a tornare a casa prima che parte la didattica a distanza con le brioche di @pasticceriagraziano per tutta la famiglia.

(Volevo aggiungere che L’acqua del laghetto di Boscaccio era a 21gradi ed era stupenda. Arriva da una falda sotto. Turbida ma Molto pulita. Altro che il porto di Ostia al Challenge Roma!) Tornerò giovedì 🏊‍♀️.

In forma Justine Mattera con pose molto provocanti

Insomma per mantenersi cosi Justine Mattera, fa tanto sport e mangia cibo salutare. Ama però farsi immortalare sempre con vestitini striminziti in pose davvero provocanti. . Che dire , l’esibizionismo è il suo pane, ma i follower non mancano e la seguono con grande piacere , ma anche con tante critiche.

Visualizza questo post su Instagram Ma una cosa preclude L’altra? Ph @davideambroggio Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 14 Mag 2020 alle ore 2:03 PDT

Per questa foto un suo fan ha commentato in questi termini: “Chiedo eh…. Ma per una notte potresti tradire tuo marito…. 😂😂😂”. Lei ha risposto con un secco No.

