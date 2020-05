Mascherine all’ultima moda. I designer e gli stilisti lavorano per renderle accessori belli ed ecologicamente sostenibili

La fase 2 è iniziata e le nostre abitudini sono nuovamente cambiate. Le mascherine sono diventate il nostro pane quotidiano e tutti siamo obbligati ad indossarle quando usciamo. Così per rendere più piacevole l’accessorio, molti stilisti stanno lavorando per trasformarle in qualcosa di più cool. Molte case di moda stanno adottando delle normative per rendere le mascherine ecosostenibili ma senza trascurare la loro funzione primaria: la protezione.

Mascherine tra la moda e l’arte

Non solo stilisti della moda, ma anche artisti. Ormai le mascherine sono diventate il soggetto preferito per i pittori. Sono molti i murales che proprio in questo lockdown sono stati creati a tal proposito. L’obiettivo è probabilmente quello di raccontare con ironia la nostra nuova vita. Una specie di rinascita dopo un lungo periodo morto. Mentre tutti noi eravamo in letargo, gli artisti si sono dati da fare per reinterpretare gli accessori protettivi ormai indispensabili. Tvboy ha reinventato Il bacio, capolavoro di Hayez, mettendo sulle bocche degli amanti l’opportuna protezione e nelle loro mani un flacone di igienizzante. Mentre a New Orleans è comparsa un’immagine di Louis Amstrong che suona la tromba in guanti di lattice blu.

Tra le varie rappresentazioni quelle che saltano di più all’occhio sono le immagini raffiguranti gli eroi del momento: i medici e gli infermieri. Grazie a loro sono state salvate molte vite e si sta uscendo da questo tunnel buio.