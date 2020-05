Naomi Campbell: la Venere Nera spegne 50 candeline in grande stile

Naomi Campbell. Domani compie 50 anni la top model più famosa di tutti i tempi. Scopriamo come festeggerà in questo periodo di lockdown

È la regina dello scandalo, la dea della passerella e la ragazza che è venuta dalle strade difficili del sud di Londra per diventare la top model più famosa di tutti i tempi.

Questo venerdì, Naomi Campbell compie 50 anni. La prima donna nera ad apparire sulla copertina di Vogue. Metà della sua vita è stata trascorsa in trionfo e l’altra metà nei guai. Non si è fatta mancare niente: è entrata e uscita dalla riabilitazione, arrestata per aggressione e coinvolta in scontri pubblici con fotografi e membri del suo staff.

La sua bellezza senza eguali affascina ancora oggi.

Naomi Campbell ha avuto relazioni celebri. Ha frequentato Robert de Niro. Si vocifera di aver avuto un flirt con P. Diddy. E’ stata legata più recentemente a Liam Payne, 24 anni più giovane. E’ stata anche la compagna di Flavio Briatore e Mike Tyson. “Gli uomini pensano che io sia una cattiva ragazza ma non sono affatto così.” – ha dichiarato spesso la Pantera Nera.

Naomi Campbell, come festeggerà i suoi 50 anni

Per festeggiare i suoi 50 anni, Naomi Campbell ha detto che trascorrerà una serata tranquilla nel suo appartamento a New York. Non ci saranno per lei colpi di testa e non violerà le regole restrittive dovute al lockdown per la quarantena da Coronavirus. Del resto non le serve un altro guaio con la legge. Questa ex ragazza scatenata infatti è stata già condannata quattro volte. E’ fatto noto che abbia dovuto compiere un servizio obbligatorio alla comunità per pulire le strade di New York. Certo, lo ha fatto sempre con classe e stile, indossando un vestito di Dolce e Gabbana da 250.000 dollari.

Ha dichiarato che passerà questa giornata speciale pensando a quanto sia stata fortunata e a come aiutare gli altri. Da quando è iniziata la crisi del coronavirus, ha trasmesso in streaming le sue sessioni di allenamento. Ha creato anche lo spettacolo di chat online su YouTube dal titolo No Filter With Naomi. Tra gli ospiti anche Anna Wintour e Serena e Venus Williams.

Inizi difficili per la Venere Nera tra razzismo e pregiudizi

Naomi Campbell è l’unica top model originale ancora in testa alle passerelle, nonostante abbia più del doppio dell’età della maggior parte delle altre modelle. Non sorprende che sia ancora favolosa a 50 anni. Tuttavia, per capirla davvero, bisogna tornare nel sud di Londra dove è nata nel 1970. Unica figlia della ballerina Valerie. Suo padre – che non ha mai incontrato – ha lasciato sua madre quando era incinta di quattro mesi. A tre anni, Naomi ha frequentato la scuola di teatro, a sette era in un video musicale con Bob Marley e a 15 fu reclutata da un’agenzia di moda.

Insieme a Cindy Crawford, Kate Moss e Claudia Schiffer ha fatto storia. Ma a differenza di loro, la sua ascesa è stata più dura. All’epoca sapeva di dover impegnarsi almeno il doppio per il colore della sua pelle. Eccesso di rabbia, abuso di droghe, alcolismo. Non solo fama ma anche molto dolore per lei.

Negli ultimi anni ha svolto più lavoro di beneficenza con Fashion Aid, campagna a favore dei bambini e la riduzione della povertà in Brasile e Africa. E nel cuore il ricordo dell’unico che ha sempre considerato come un padre, Nelson Mandela: “Continuavo a fare errori e mi chiedevo cosa vedesse in me. Ho pianto a lungo quando è morto.“

Buon 50esimo compleanno alla Venere Nera, auguri a Naomi Campbell.

