Prima tra le regioni italiane, il Veneto ha deciso di eseguire alcuni controlli nelle aziende, così da capire la situazione: non ci sono stati contagi tra colleghi al lavoro.

Con l’allentamento delle misure restrittive e la ripresa dell’attività lavorativa, uno dei primi problemi da affrontare per scongiurare una nuova diffusione dei contagi è evitare che il virus possa trasmettersi tra colleghi al lavoro. In Veneto è stata presa la decisione di eseguire i test del tampone faringeo agli operai delle fabbriche. La task force guidata dalla dottoressa Francesca Russo, capo del dipartimento prevenzione della sanità regionale, si è occupata di eseguire i primi controlli in 9 aziende scelte a Padova e provincia, dove c’è stato il primo focolaio del Veneto. Di queste 9, 7 non hanno avuto alcun dipendente contagiato, mentre nelle altre strutture sono state trovati 4 lavoratori positivi. Le aziende messe sotto osservazione sono attività di medie e grandi dimensioni. Delle 9 esaminate, 8 non hanno mai chiuso durante la quarantena, perché fanno parte della categoria dei servizi essenziali. Positivi al test sono risultati invece 4 lavoratori, 3 dei quali appartenenti all’azienda “Isoclima”, rimasta chiusa durante la quarantena. Da questo dato si è evinto il sospetto che a rischiare il contagio siano stati più i dipendenti costretti a casa rispetto a quelli che hanno lavorato anche durante il lockdown.

Niente contagi tra gli operai della fabbrica in Veneto

Il professor Michele Mongillo ha sottolineato che su un campione di operai sono stati fatti i 3 test a disposizione: il test del tampone faringeo, il test sierologico tramite prelievo venoso e il test rapido pungidito.

“Su 42 lavoratori a cui abbiamo fatto i 3 test – commenta il professore -, 22 sono risultati positivi al sierologico rapido. Dal test sierologico tradizionale, gli stessi 22 sono risultati negativi e lo stesso esito negativo ha dato il tampone”.