Bebè a casa per la prima volta: la reazione del cane è sbalorditiva

Un neonato assaggia per la prima volta la sua casa. Il cane di famiglia ha una reazione inusuale

I migliori amici dell’uomo si sa che sono schedati come cani. Gli animali a quattro zampe diventano il più delle volte compagni inseparabili del proprio padrone. L’affetto smisurato che riescono i cani a dimostrare nel momento in cui si abituano allo stile di vita della persona a cui appartengono, rappresenta un’emozione che non va più via per il resto dei loro giorni.

Spesso però il concepimento del rapporto uomo-cane subisce cambiamenti radicali che mettono a nudo non solo rose e fiori ma anche tante difficoltà. La differenza talvolta là fà l’educazione che ricevono o l’ambiente dentro il quale si ritrovano a vivere, divenendo lo specchio per eccellenza del proprio padrone.

Nei giorni scorsi una famiglia ha festeggiato per la prima volta l’ingresso in casa di un bebè appena uscito dalla clinica. Il cane d’appartenenza ha avuto una reazione inusuale come se stesse aspettando da tempo quel momento.

La storia di uno “shiba” e del suo neonato

Dal momento delle dimissioni dalla clinica, i genitori erano visibilmente preoccupati da una terribile reazione del proprio cane al primo incontro con il nuovo membro di famiglia: un animale a quattro zampe di razza “shiba”.

La razza orientale di origine giapponese è di natura vivace e molto guardinga, ma una volta varcata la soglia della porta d’ingresso all’arrivo della famiglia al completo, la reazione del cane ha avuto dell’incredibile.

Tutti si aspettavano manifestazioni di gelosia e di rabbia, magari di un comportamento vivace, di difesa del proprio territorio e dunque fatale per il nuovo bebè, ma il cane ha dato il benvenuto al suo fratellino con un gesto davvero speciale.

Nonostante le precauzioni del caso la madre ha provato a far entrare subito in sintonia i due membri di famiglia, avvicinando il passeggino del bimbo allo shiba. Quest’ultimo annusando dapprima il piccolo, ha iniziato a dondolare la carrozzina con una zampa.

Una reazione incredibile che ha lasciato tutti a bocca aperta, dimostrando a tutti che tra i due era già amore vero.