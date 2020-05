il tè, un’usanza britannica dal sapore speciale: i benefici

Bere tè allunga la vita e il benessere della salute. Lo spiegano gli scienziati britannici che almeno una volta al giorno gli riservano lo spazio: i benefici del consumo

Le bevande sono un’usanza molto comune tra i giovani adulti. Spesso in Italia diventano un abitudine di vita che porta a lenti deterioramenti del proprio sistema immunitario e la formazione di malattie degenerative.

Diversamente accade in Inghilterra dove la popolazione ha sempre l’abitudine di ritagliarsi un momento della giornata per il consumo di una bevanda dal sapore unico e benefico: il tè.

In terra britannica il tè è un vero e proprio rito che cascasse il mondo, arriva puntuale negli impegni di lavoratori, studenti e non. Sherlock Holmes ha pubblicizzato questa bevanda già tempo addietro e neanche per lui non c’è ora che tenga per riservargli lo spazio necessario. Grazie a lui oggi il tè è diventato una bevanda di uso internazionale, apprezzata sia d’estate che d’inverno.

I benefici di assaporare il tè almeno una volta al giorno

Bere tè è diventato un piacere unico che porta tutta una serie di benefici nella vita di ognuno di noi. il consiglio è quello di accostarsi al modo in cui viene consumato dai bevitori inglesi non per motivi banali.

Il tè infatti aiuta a prevenire gli infarti. Il contenuto sprigionato dalle foglie della miracolosa pianta Camelia sinesis aiuta a contrastre i radicali liberi e la formazione improvvisa di ictus e ischemie.

Grazie alla catechina, aiuta a rafforzare le ossa. Le sue attività antiossidanti sono fondamentali per pulire l’intestino ed espellere le feci. Inoltre è un ottimo repellente elimina-tossine.

Infine contribuisce a rafforzare il sistema immunitario, molto più di quanta acqua possiamo ingerire nel nostro organismo oppure di quanta vitamina C riusciamo ad immagazzinare.

Proprietà benefiche di eccellenza unica e speciale tra tutte le bevande di uso comune, che ci auspichiamo di inserire ben volentieri nella lista dei nostri impegni quotidiani.