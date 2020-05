Ylenia Carrisi oggi | giornalista svela | “So dove si è nascosta”

È passato tanto tempo dalla sparizione di Ylenia Carrisi che ancora oggi però fa parlare di sé. Ora giunge la controversa dichiarazione di una giornalista

Sulla televisione spagnola si è parlato della vicenda di Ylenia Carrisi oggi. Questo perché Al Bano e Romina Power sono molto famosi anche da quella parte. E la scomparsa della loro primogenita avvenuta il 31 dicembre del 1993 destò anche lì scalpore e tanta tristezza.

In particolare è l’emittente Telecinco a rispolverare quanto successo, spiegando come negli edifici di Mediaset, della quale Telecinco è affiliata, nel 2005 venne realizzata una ricostruzione scritta di quanto accaduto. Lo scopo era ripercorrere tappa per tappa la storia di Ylenia Carrisi in quelle che furono le sue ultime ore prima della sparizione. Il programma ‘Sálvame’ – un rotocalco di gossip di Telecinco – sostiene di essere entrato in possesso di quel carteggio.

Ylenia Carrisi, la giornalista di Telecinco: “So dove si trova da tempo”

Tra i principali protagonisti del documento realizzato 15 anni fa ci fu la giornalista Lydia Lozano. La quale sostenne come Ylenia fosse finita a Santo Domingo, dicendosi certa che fosse viva. Coca che potrebbe essere accaduta ancora oggi. E la stessa Lozano aggiunge anche di non potere aggiungere altri dettagli adesso, in quanto vincolata da un non meglio precisato vincolo di riservatezza. Ma per Al Bano si tratta soltanto di speculazioni buone per fare audience.

Lui in passato ha dichiarato: “Mia figlia è in paradiso. Ed un giorno ci rivedremo”. Invece Romina Power e gli altri loro figli, Yari, Crystel e Romina Jr., sperano sempre che Ylenia possa fare ritorno a casa.