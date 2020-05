Anna Tatangelo, sempre bella e sensuale. E’ tornata a cantare, in uno studio di registrazione. La bella ciociara è sembrata entusiasta del suo ritorno alla musica.

Visualizza questo post su Instagram In my place🎙 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 22 Mag 2020 alle ore 8:09 PDT

Anna Tatangelo, cantante di Sora è sempre bella e sensuale. La donna è ritornata a cantare, in uno studio di registrazione. La bella ciociara è sembrata entusiasta del suo ritorno alla musica, tanto da farsi immortalare con la schiena di fuori , ovviamente in una posa molto provocante e senza reggiseno. Forse un costume o un vestitino per Anna. Ovviamente è bellissima , da far rimanere a bocca aperta come nel post sottostante

I tatuaggi bellissimi di Anna Tatangelo.

Per me i tatuaggi segnano i momenti importanti della vita : “Lavora per una causa non per un applauso Vivi la vita per esprimere e non per impressionare

Sforzati di far sentire la tua assenza e non la tua presenza “

In un post messo i mesi scorsi, Anna Tatangelo ha mostrato i suoi tatuaggi postando questo bellissimo messaggio. Davvero bella e brava la ex di Gigi D’Alessio. La donna, si sta lasciando alle spalle una storia bella ma tanto dolorosa, che hanno provato a riprendere in mano insieme.

Tornando al post di prima, Anna, ha subito colpito i suoi tanti follower. Tantissimi i commenti a suo favore: “La tua seconda casa, non vediamo l’ora di ascoltare il tuo nuovo lavoro😍 quanto manca, ancora molto ? Dicci qualcosina”. E un ‘altra: È anche il nostro posto preferito 😍😍😍 sono sicura che ci sorprenderai alla grande 💣💣💣❤️😘. E un’altra ancora: E quanto ce piace sto posto😍🙄non vedo l’ora di tutto❤️…pure del nuovo look 🤟🏻.”.

Anna Tatangelo e la musica: una cosa unica

Visualizza questo post su Instagram •behind the scenes 🎧🎙• Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 7 Feb 2020 alle ore 8:16 PST

Anna , prima di tutto questo momento che sta segnando tutta l’Italia, aveva già iniziato a lavorare ad un nuovo progetto: “Parlare di questo nuovo progetto mi emoziona tanto, e trovare le parole giuste per raccontavi come mi sento é davvero difficile. Posso solo dirvi che è un insieme di sensazioni che passano dalla gioia , all’ansia di fare tutto al meglio, allo stupore.. Lo stesso stupore che si prova quando si parte per un viaggio con l’adrenalina di chi sa esattamente dove vuole arrivare, ma durante la strada trova vestiti sempre più comodi con cui vivere l’avventura, e si sente libero di lasciarsi andare a ciò che succede in ogni momento. Questo è quello che sto vivendo. Non vedo l’ora di farvi ascoltare un‘ Anna diversa , ma che rispetta le sue origini e che oggi dopo tanti anni non ha paura di mettersi in gioco..❤

Forza Anna, torna a cantare, che ne abbiamo bisogno tutti. Tutti stanno aspettando e per scacciare via questo momento, serve la tua bellissima voce.