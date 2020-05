Belen e Stefano De Martino si sono lasciati di nuovo? I fans in ansia per l’allontanamento della Rodriguez e del conduttore, ma la verità è un’altra.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati di nuovo? Ad un anno dal ritorno di fiamma ufficiale della coppia, scoppia l’ennesimo gossip. Il motivo? Il momentaneo allonatamento. Stefano, infatti, dopo aver trascorso la prima parte della quarantena a Milano con la moglie Belen e il figlio Santiago, si è spostato a Napoli per preparare la nuova stagione di Made in Sud. Tanto è bastato per scatenare i rumors su una nuova, presunta crisi della coppia, ma la verità sarebbe un’altra.

Belen e Stefano De Martino in crisi? Ecco tutta la verità

I fans di Belen e Stefano non nascondono la loro preoccupazione per la salute della coppia. Tuttavia, nonostante il momentaneo allontanamento dovuto semplicemente a motivi professionali, Belen e Stefano sono felici e innamorati. Stefano si trova ancora a Napoli per lavorare alla nuova stagione di Mada in Sud mentre Belen è rimasta a Milano dove ha recentemente incontrato l’amica Elodie Di Patrizi.

La coppia, tornata insieme dopo più di tre anni di separazione durante i quali la showgirl argentina si è legata ad Andrea Iannone, non esclude di allargare la famiglia. Belen, infatti, non ha mai negato di voler regalare un fratellino o una sorellina a Santiago a cui la showgirl sta dedicando tutto il suo tempo in questo periodo.

L’allontanamento di Belen e Stefano, dunque, non deve preoccupare i fans. Stare da soli, per un periodo, serve ad entrambi per stare poi bene in coppia come ha spiegato la stessa Rodriguez in un’intervista rilasciata a Chi: “Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali”.