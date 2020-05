Si mostra così il duo Diletta Leotta Gerry Scotti. La siciliana pubblica uno scatto che la ritrae con il popolare conduttore televisivo di Mediaset.

È graditissimo l’ospite che Diletta Leotta ha accolto nel salotto radiofonico della sua trasmissione ‘Take Away’ su Radio 105. Dalla bella 28enne giornalista televisiva ed ormai anche nota influencer e star della tv c’era infatti Gerry Scotti. ‘Zio Gerry’, da decenni uno dei volti di punta del piccolo schermo italiano, ha fornito la sua solita dose di autoironia, parlando di molti aspetti.

Un modo davvero piacevole per dimenticare le difficoltà quotidiane, legate all’emergenza economica scaturita da quella sanitaria dei mesi scorsi. E se per quanto riguarda quest’ultimo, la situazione appare adesso sostanzialmente sotto controllo, è proprio per il discorso finanziario che si profila un periodo complicato. Per l’Italia e per il mondo.

Diletta Leotta Gerry Scotti, il buonumore è di casa su Radio 105

Ma tornando al duo di giornata Diletta Leotta Gerry Scotti, i due hanno discusso con leggerezza e buonumore di svariati argomenti. E naturalmente non è mancata la predisposizione del presentatore televisivo Mediaset nel cedere alle tentazioni gastronomiche. Lui è notoriamente una buona forchetta, anche se c’è da dire che appare decisamente più in forma che in passato. Magari Gerry non starà seguendo proprio una dieta ferrea, ma di certo sembra che abbia deciso di autoimporsi una regolata. Intanto possiamo seguirlo anche tutte le sere su Canale 5. Infatti c’è lui, assieme alla bellissima Michelle Hunziker, dietro al bancone di ‘Striscia la Notizia’. E come sempre gli apprezzamenti per questa coppia bene assortita si sprecano.

Forse Scotti si trova a suo agio con le bionde. Ma la verità è che chiunque starebbe bene con Michelle o Diletta al proprio fianco.