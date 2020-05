Elettra Lamborghini si sposa, ecco dove si terrà il matrimonio

Elettra Lamborghini sta pianificando da tempo il suo matrimonio, ora ci siamo: ecco dove si terrà la cerimonia, svelato il mistero

Una vita al massimo, sempre e comunque, per Elettra Lamborghini. L’ereditiera di famiglia sta sperimentando negli ultimi mesi una popolarità senza pari. La partecipazione di quest’anno al Festival di Sanremo è stata una sorta di consacrazione per lei nel jet set del mondo dello spettacolo. Già prima, su Instagram era molto seguita, la cosa adesso ha assunto però proporzioni notevoli. E di certo, i contenuti postati sul suo profilo dalla bella ed esuberante Elettra hanno fatto la loro parte. Le sue curve generose e provocanti, unite alle pose piuttosto maliziose, richiamano eccome l’attenzione dei followers.

Elettra Lamborghini e il matrimonio, la story su Instagram che svela tutto

Dopo il lockdown, è comunque il momento del grande passo per lei. Il rapporto con il deejay Afrojack prosegue a gonfie vele e il matrimonio è a un passo. La coppia può adesso pensare seriamente a dove coronare il proprio sogno d’amore. Una cerimonia che visti i protagonisti non potrà che essere all’insegna dello sfarzo e del glamour. E che si terrà in una location a dir poco esclusiva, come confermano gli indizi disseminati dalla stessa Elettra.

Lei e il suo uomo infatti sono stati visti a Portese, imbarco classico per raggiungere l’Isola del Garda. La storia postata su Instagram li ritrae in compagnia di Enzo Miccio, il popolare wedding planner dei vip. Il gruppo è su un motoscafo e in un’inquadratura si vede la conosciutissima villa che si staglia dall’isola, costruita nel ‘900. Elettra ha dichiarato che per il suo matrimonio siamo al ballottaggio tra l’isola del Garda e Positano, ma sembrerebbe proprio che la location gardesana sia in un certo vantaggio. Di sicuro, sarà una cerimonia da tramandare ai posteri, che avrà poco da invidiare anche a quella dei Ferragnez.

