La bella e sensuale Emily Ratajkowski ha pubblicato una foto in intimo da lasciare tutti a bocca aperta: la modella è distesa sul letto, ma non è sola.

La bellissima e sensuale Emily Ratajkowski ha pubblicato su Instagram una foto in intimo distesa sul letto sfatto e nel selfie la modella non è sola. Dopo aver ricevuto tantissimi like, commenti e ogni tipo di interazione con un post dove indossa un top molto trasparente, in questa occasione Emily Ratajkowski pubblica un selfie veloce, scattato forse al volo, ma dove lo stesso viene fuori la sua bellezza e soprattutto la sua sensualità. Le sue forme, soprattutto il fondo schiena, sono messe in primo piano e la sua espressione sembra essere imbronciata. L’elemento che suscita attenzione, oltre alla bellezza della stupenda modella, è colui che è in sua compagnia.

Emily Ratajkowski e il suo cane Colombo sul letto sfatto

Emily Ratajkowski ha postato infatti su Instagram la foto in intimo dove è distesa sul letto in compagnia del suo cane, di nome Colombo. Quindi se la foto da un lato piace ai follower del social network che possono ammirare di nuovo la bellezza della modella e l’estrema perfezione delle sue forme, dall’altro il selfie diverte anche, visto che l’immagine è davvero simpatica. Il cane Colombo sta di profilo, con la lingua da fuori, e sembra che stia guardando qualcosa che non si vede nella foto. L’espressione di Colombo ha incuriosito non pochi follower che si sono chiesti proprio cosa stesse guardando il cane della modella.

Ver esta publicación en Instagram Colombo’s nickname is Bo-doe-bo FYI Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el 21 May, 2020 a las 9:58 PDT

Il post, in pochi minuti, ha già raggiunto e superato quota 1 milione e mezzo di like e generato più di 8.600 commenti.