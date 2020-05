Flavio Insinna, età, compagna, vita privata e carriera del presentatore

Flavio Insinna, ecco chi è il conduttore televisivo ed attore italiano. Età, vita privata, compagna, carriera e tutto quello che c’è da sapere su di lui

Flavio Insinna è uno dei conduttori televisivi più conosciuti. Da anni lavora in Rai e diverse sono state le trasmissioni di punta che ha condotto. Oltre alla tv anche tanta recitazione dando il volto a personaggi delle serie tv a cui il pubblico è molto affezionato.

Ogni sera entra nelle case degli italiani conducendo dal 2018 ormai l’Eredità, il programma che fu prima di Carlo Conti e poi di Fabrizio Frizzi.

Molti lo apprezzano per la sua professionalità e la sua verve di cambiare registro.

Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Flavio Insinna.

Flavio Insinna, dalla carriera alla vita privata

Flavio Insinna è nato a Roma il 3 luglio 1965. Oggi è conosciuto come uno dei presentatori di punta della Rai ma la sua prima e vera grande passione è stata per la recitazione. Prova con l’ingresso all’Accademia di arte drammatica di Roma ma viene rifiutato. Così nel 1986 è la sorella Valentina che lo iscrive alla scuola di recitazione di Alessandro Fersen. Più tardi, nel 1990, riesce ad entrare anche nel laboratorio di esercitazioni del suo grande mito Gigi Proietti.

Nel 1996 arriva il debutto di Insinna in televisione nella serie tv Uno di noi. E da qui una carriera tutta in salita che non si è mai arrestata. Tra le sue interpretazioni più popolari e per le quali viene ricordato dal grande pubblico c’è senza dubbio quella del capitano dei Carabinieri Flavio Anceschi nella serie tv Don Matteo. Insinna ha ricoperto il ruolo per cinque stagioni lavorando al fianco di Terence Hill e Nino Frassica. Ha preso parte anche ad altre fiction della Rai nei ruoli di don Bosco e don Pappagallo.

Per il cinema, invece, l’attore ha lavorato per La finestra di fronte, Ex, Pazze di me e Il professor Cenerentolo.

È il 2006 poi l’anno che lo porta in tv come conduttore. Arriva direttamente al timone di Affari Tuoi, poi come ballerino in Ballando con le Stelle. E ancora La corrida e Prodigi. Dal 2018 è al timone de L’eredità, il quiz preserale di Rai 1.

Flavio Insinna ha cercato di preservare sempre la sua vita privata tenendosi lontano dal gossip. Molto legato è alla sua famiglia.

Per le sue relazioni è nota quella con Mariagrazia Dragani che avrebbe dovuto sposare 2016. Tutto era pronto, anche le partecipazioni di nozze ma nessun matrimonio poi fu celebrato. Un grande chiacchiericcio nel mondo del gossip ma sul reale perché dell’accaduto nulla di certo.

Oggi Flavio divide la sua vita con Adriana Riccio che ha conosciuto durante la registrazione di una puntata di Affari Tuoi nel febbraio del 2016. La donna partecipava come concorrente del Veneto e vinse anche 36mila euro.

In questa occasione stregò letteralmente il conduttore. Adriana Riccio resta fuori dal mondo dello spettacolo ed è originaria di un paese del Veneto, grande appassionata di sport.