Gianluca Vacchi, tornato in Italia si cimenta in una dedica molto romantica, ama anche fuori dalla righe, tutta per la sua giovane compagna in dolce attesa

Gianluca Vacchi continua a sorprendere. Ogni momento della sua vita è immortalato dai social, tra lusso, balletti, coccole amorose con la sua compagna e annunci che spiazzano

Da poco infatti ha dichiarato, rigorosamente via social, di diventare papà. La sua giovanissima e bellissima compagna Sharon Fonseca è in dolce attesa e lo renderà papà. Un annuncio importante per il ricco imprenditore 51enne che da sempre si è accompagnato a giovani ragazze ma che con nessuna fino ad ora aveva costruito qualcosa di così importante. Non aveva nascosto però che desiderava diventare papà e ora Sharon che sempre essere perfetta ha realizzato il suo grande desiderio.

E per vivere la gravidanza in tranquillità Mr Enjoy e la sua compagna sono tornati in Italia dopo la quarantena vissuta a Miami. Sono rientrati a Bologna con il jet privato nel lusso più totale. Non mancano gli scatti in bikini nell’immensa tenuta, immersa nel verde, dei colli bolognesi.

Ed è qui che Vacchi decide di fare una dedica alla sua compagna e futura mamma di suo figlio. Lo fa scegliendo una delle canzoni più famose del panorama canoro italiano conosciute all’estero. Ma ovviamente come l’imprenditore ci ha abituato, nulla di quello che fa è scontato e troppo canonico.

Gianluca Vacchi, la canzone di Eros Ramazzotti per la sua compagna

È sera e Gianluca Vacchi si trova nella sua lussuosa casa bolognese. Dopo alcune stories in cui mostra il verde che lo circonda concede ai suoi followers un angolo dell’interno dove non manca il suo amato tavolo da biliardo. Ed è da qui che stupisce tutti.

Mentre si trova proprio vicino il tavolo da gioco vestito con una delle sue strepitose canotte che mostrano i muscoli ed i tatuaggi, un pantalone militare e un paio di scarpe gialle si avvicina alla camera ed inizia a cantare. E lo fa proprio usando la stecca da biliardo, simulando un microfono con asta.

Vacchi canta una delle canzoni più famose di Eros Ramazzotti, “Un’altra te” in versione spagnola. La dedica è ovviamente tutta per la sua compagna e futura mamma che Mr Enjoy definisce “regina”.

Sulle sue stories scrive “dedicando a mi Reina @sharfonseca la cancion de mi hermano@ramazzotti_eros” (Dedicando alla mia regina la canzone di mio fratello Eros).

Visualizza questo post su Instagram The four of us enjoying a beautiful Sunday at l’Eremita💚❤️ @sharfonseca #gvlifestyle Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) in data: 17 Mag 2020 alle ore 9:42 PDT

E dopo la breve performance si avvicina alla camera del cellulare (probabilmente tenuto in mano da Sharon) manda un bacio e dice “Te amo”. La giovane compagna risponde entusiasta “Te amo”.