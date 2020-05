Hollywood è sotto choc per la tragica vicenda di cui si è reso protagonista Hagen Mills che ha sparato alla sua compagna Erica Price per poi spararsi un colpo alla testa

Hollywood è sotto choc per un tragico episodio di tentato omicidio e suicidio in pochissimi minuti. La triste vicenda ha riguardato l’attore 29enne Hagen Mills, noto per le sue apparizioni nelle quattro stagioni della serie Baskets.

Mills ha sparato prima alla sua compagna Erica Price e poi si è suicidato con un colpo di pistola alla testa.

Le autorità americane hanno segnalato che il corpo senza vita dell’attore è stato trovato dalla polizia che è accorsa sul luogo dopo aver ricevuto una segnalazione di sparatoria a Mayfield, in Kentucky.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale su gossip, news, televisione e spettacolo, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Hagen Mills, la ricostruzione della tragedia familiare

L’episodio che ha coinvolto Hagen Mills ha sconvolto l’America. Al momento sono in corso ancora gli accertamenti del caso ma secondo le ricostruzioni riportate dalla stampa americana, Mills aveva raggiunto la casa della madre della sua compagna Erica Price.

LEGGI ANCHE ->Lutto nel mondo del calcio: muore storico telecronista

Lei si trovava qui insieme alla loro piccola di 4 anni. Per fortuna la donna non è in gravi condizioni ma riporta solo delle ferite al braccio e al torace. Erica si trova ora in ospedale. Per la bambina e la sua nonna, invece, nessuna ferita.

Secondo la ricostruzione il giovane attore è entrato in casa e ha sparato verso la compagna che però ha solo ferito. Subito dopo si è puntato la pistola sparandosi un colpo in testa che è stato fatale.

Mills era un attore giovane ma le sue collaborazioni in film e serie tv erano state diverse. Aveva debuttato nel 2011 in alcuni cortometraggi e poi nel 2016 il ruolo di Lucky in “Renoir,” primo episodio della serie tv Fx “Baskets” per il quale divenne famoso.

LEGGI ANCHE ->Laura Pausini e la Fase 2: una mascherina davvero particolare – FOTO

(foto dal web)È stato protagonista anche di un episodio della sitcom “Swedish Dicks” e di recente aveva preso parte al film horror indipendente “Starlight”.