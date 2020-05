Un nuovo studio ci svela un altro effetto della malattia, che finora era rimasto sconosciuto: il coronavirus ha conseguenze anche sulla pressione.

Uno studio ha scoperto che il coronavirus fa salire la pressione alle stelle. Lo dimostra lo studio dell’università Statale di Milano, a riportarlo è l’agenzia di stampa ‘Adnkronos’. Pian piano che avanza portando i sintomi respiratori, il Covid-19 evolve in una patologia vascolare che determina un’instabilità emodinamica. Lo studio dell’Università Statale di Milano dimostra come i soggetti infetti vadano incontro a una progressiva degradazione della funzionalità endotelio polmonare che si associa a un aumento della pressione. I dati, spiegano gli autori del lavoro pubblicato su ‘European Respiratory Journal’, dimostrano come i parametri di funzione respiratoria usati comunemente nelle attività cliniche si alterino in modo significativo nelle persone che sviluppano elevati valori pressori arteriosi. Questa risposta determina anche una prognosi peggiore. “Sembrerebbe – sottolineano i gruppi di ricerca – che i pazienti Covid-19 siano meno capaci di attuare i meccanismi compensatori nei confronti dell’attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone dovuta forse a una riduzione dell’enzima Ace2, quest’ultimo è un effetto mediato possibilmente dal virus del coronavirus. Infatti, questo virus si lega con avidità ad Ace2 usandolo come via di ingresso nelle cellule polmonari e di altri tessuti come, ad esempio, quello vascolare sistemico e polmonare”.

Lo studio sugli effetti del Covid-19 sulla pressione nasce da una collaborazione

Lo studio nasce dalla collaborazione tra due gruppi di ricerca, clinica e di laboratorio, dell’ateneo milanese. Le osservazioni sono scaturite durante le attività nell’Unità cardiorespiratoria della Fondazione Irccs Ca’ Grande Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e hanno portato il ricercatore Marco Vicenzi a condividere alcune riflessioni fisiopatologiche insieme ai docenti Valentina Bollati e Massimiliano Ruscica.

