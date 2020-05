Bere latte disintossica l’organismo: i benefici

Il latte non è solo la bevanda quotidiana che precede i nostri impegni di giornata: contiene ricche proprietà benefiche e disintossicanti

Al mattino quando ci alziamo dal letto avvertiamo l’esigenza di rimettere in circolo il sistema immunitario e l’organismo. Per iniziare ad affrontare al meglio la giornata è necessario rifornire il nostro corpo di un apporto consistente di grassi e proteine.

La tazzina di caffè o un assaggio di frutta fresca possono rappresentare l’antipasto mattutino, accompagnato da una bevanda speciale. Parliamo del latte, un alimento completo e dalle molteplici proprietà benefiche per il nostro organismo.

In Italia più del 50% della popolazione preferisce iniziare la giornata con un sorso di latte. A rigidità della sua bontà ha scalato la classifica degli alimenti più desiderati di sempre, tanto da poter ritagliarsi un giorno dell’anno tutto per sè.

L’iniziativa promossa dalla FAO ha riservato all’alimento del latte una ricorrenza speciale. Il 1 Giugno sarà la giornata mondiale riservata al latte.

LEGGI ANCHE —–> Bevande naturali: rafforzano il sistema immunitario

Le proprietà benefiche del latte

Il latte può essere gustato sia freddo che caldo. Le temperature a cui è sottoposto non hanno alcun effetto sui principi benefici di cui si avvale. Si diceva che le persone con un’età avanzata non potevano assumere questa bevanda: falso! Il latte è un alimento completo e ricco di calcio e fosforo ed è per tutti, a qualsiasi età.

Contiene l’87% di acqua, dunque depurativo per l’organismo umano e una quantità giusta di zuccheri e proteine che lo rendono ipercontrollato e idoneo al soddisfacimento dei bisogni di chiunque.

Inoltre è un ottimo repellente per la disintossicazione. Può essere considerato una medicina nelle diete alimentari e questo dato trova conferma anche nelle civiltà di un tempo. Il latte previene l’osteoporosi riducendo l’infertilità delle ossa grazie alla componente calcio.

LEGGI ANCHE —–> Starbucks direttamente a casa. Ricette e bevande fai da te

Infine la sua importanza globale la si deve anche nell’ambito di malattie ischemiche del cuore, contribuendo a mantenere basso il rischio di sviluppare tumori e altre tipologie che minano il benessere salutare