Laura Chiatti, età, carriera e vita privata dell’attrice

Laura Chiatti è un’attrice italiana, nata a Castiglione del Lago in provincia di Perugia il 15 luglio del 1982.

La bellissima attrice Laura Chiatti ha iniziato la sua carriera come cantante, registrando due album in inglese. È alta 166 centimetri per un perfetto 90-60-90. Nel 2000 ha debuttato come attrice, recitando in ‘Un posto al sole‘ su Rai Tre. Ha avuto un ruolo da protagonista in ‘Compagni di scuola’, ‘Carabinieri’, ‘Incantesimo 7’ e altre fiction. Ma è solo nel 2006 che è arrivata la svolta per la sua carriera di attrice con il film ‘L’amico di famiglia‘ di Paolo Sorrentino con Giacomo Rizzo e Fabrizio Bentivoglio. Nel 2007 è la volta di ‘Ho voglia di te‘ con Riccardo Scamarcio, tratto dal romanzo omonimo di Federico Moccia per la regia di Luis Prieto. Durante lo stesso anno l’abbiamo vista sul piccolo schermo con la miniserie ‘Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu’ per la regia di Marco Turco, dedicata a Rino Gaetano appunto, il famoso cantautore scomparso negli anni ’80. Nel 2009 ha recitato in ‘Baaria‘ di Giuseppe Tornatore. In seguito prende parte ai film ‘Io, loro e Lara’ di Carlo Verdone e ‘Somewhere’ di Sofia Coppola. Recita poi in altri film di successo come ‘Manuale d’amore 3’, ‘La cena di Natale’ e ‘Un’avventura’, film che prende spunto dalla canzone omonima di Lucio Battisti e da altre della coppia artistica di successo Battisti-Mogol.

La vita privata e gli amori di Laura Chiatti

Dopo tre relazioni con Silvio Muccino, Francesco Arca e con il giocatore di basket Davide Lamma, l’amore della sua vita arriva nel 2014, quando conosce il suo collega Marco Bocci, con cui si è sposata quasi subito, il 5 luglio del 2014. I due hanno avuto due figli, Enea nato nel 2015 e Pablo nato l’anno dopo.

L’attrice è molto attiva sui social e su Instagram la segue più di 1 milioni di follower.