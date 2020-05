E’ Fase 2 anche per Laura Pausini. La bella cantante romagnola è uscita di casa con una mascherina davvero molto trandy e l’ha mostrata ai suoi numerosi follower.

Visualizza questo post su Instagram Bonnie and Clyde. #Fase2 #Mask Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini) in data: 20 Mag 2020 alle ore 6:04 PDT

Laura Pausini in fase 2. La bella cantante romagnola è uscita di casa con una mascherina davvero molto alla moda e l’ha subito mostrata ai suoi numerosi follower. La cantante che ama parecchio la sua tera, come tutti noi ha vissuto la quarantena in casa ed ha dovuto rinunciare a parecchi concerti in programma nel 2020. Un 2020 caratterizzato da una malattia nascosta che ha fermato tutto. Anche l’arte.

“Paolo è davvero Bono”

Tantissimi commenti per il compagno di Laura Pausini Paolo Carta. Complimenti che arrivano dai tantissimi follower della cantante. Una persona che le ha chiesto: “Ma secondo te, Paolo sarebbe più fan o accompagnatore??? “. Laura ha prontamente risposto: “accompagnatore anche di se stesso dei suoi preferiti”. Commento subito ribattuto: “quindi non canterebbe… 🧐 mmm… allora testeremo 🤪 (non con mano, ci mancherebbe, nel senso che verificheremo!)”.

Dicevamo apprezzamenti per Paolo. Un’altra follower si è lasciata scappare un : “Posso? Hai un fidanzato bono. 💕” E Laura Pausini ha replicato: grazie tesoro.. anche lui ha una fidanzata bona 😂😂😂”.

Paolo Carta, il fidanzato di Laura Pausini

Paolo Carta, è il compagno di Laura Pausini dal 2005. Con la cantante ha avuto una figlia nel 2013 di nome Paola. Prima di mettersi con la cantante, è stato sposato con Rebecca Galli, dalla quale ha avuto 3 figli. Si è separato dalla donna nel 2006. Paolo è un noto produttore discografico. Proprio con la figlia Paola, la stessa Pausini, qualche giorni fa, in occasione della festa della mamma, ha pubblicato una foto con altre mascherine

L’arcobaleno della nostra mascherina io provo a farlo vivere ogni giorno nel cuore di Paola da quando sono diventata la sua mamma. Non avrei mai pensato di vivere questa esperienza con lei, ma voglio insegnarle a guardare i colori della vita, perché l’arcobaleno io ho imparato a vederlo tante volte solo grazie alla mia mamma… come vedete nella seconda foto.

Buona #FestaDellaMamma a tutti e specialmente alla mia @ballardinigianna!