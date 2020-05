Leonardo Pieraccioni: età, carriera e vita privata dell’attore

Leonardo Pieraccioni è un un attore, regista, scrittore e comico toscano. Campione di incassi nel 1996 con il film “Il Ciclone”.

Leonardo Pieraccioni è nato a Firenze il 17 febbraio 1965. Ad appena 16 anni partecipa a “Un ciak per artisti domani” trasmissione condotta da un giovanissimo Carlo Conti. Tornato dall’anno di leva forma insieme a Giorgio Panariello il trio comico “Fratelli d’Italia“. Nel 1988 il comico toscano fa il suo esordio in Rai in “Il piacere dell’estate” condotta da Marta Flavi e Tony Binarelli. La carriera di Pieraccioni prosegue fra cabaret e serate prima di approdare nel 1990 al teatro con lo spettacolo “Leonardo Pieraccioni Show“.

Leonardo Pieraccioni cinema e vita privata

L’esordio al cinema arriva l’anno successivo con “Zitti e Mosca” di Alessandro Benvenuti proseguendo il suo percorso da attore fra grande schermo e teatro prima di passare nel 1995 dietro la macchina da presa con il suo primo successo “I Laureati“. Da qui in poi Leonardo Pieraccioni si confermerà campione al botteghino con lo straordinario successo de “Il Ciclone” del 1996 e con “Fuochi d’artificio” con cui supererà i 70 milioni d’incasso. Nel 1998 il comico toscano si cimenta con fortuna anche alla macchina da scrivere pubblicando la sua prima raccolta di racconti “Trent’anni, alta, mora” a cui seguiranno “Tre mucche in cucina” e “A un passo dal cuore“. La scia di successi al cinema continuerà con “Il pesce innamorato” e “Il principe e il pirata“, “Il paradiso all’improvviso” e “Ti amo in tutte le lingue del mondo“.

Il 2007 è l’anno d’oro di Pieraccioni che sul set del suo ennesimo film “Una moglie bellissima” lavora con Laura Torrisi. L’ex concorrente del Grande Fratello diventerà la sua compagna e nel 2010 lo renderà padre di Martina. Recentemente grazie alla Rai il comico toscano è tornato a divertire il pubblico con gli amici di sempre nello spettacolo “Giorgio Panariello, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni – Lo Show“