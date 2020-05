La mappa regione per regione dell’epidemia: i dati al 22 maggio

La Protezione Civile ha pubblicato il bollettino e la mappa regione per regione, aggiornate ad oggi, relative all’epidemia da Covid-19 in Italia.

L’epidemia da coronavirus che ha colpito il Paese ormai da tre mesi continua ad allentare la sua morsa. A testimoniarlo sono i dati in decrescita da giorni, compresi quelli di oggi pubblicati sul bollettino della Protezione Civile nel pomeriggio. Seconda la nota del Dipartimento, i casi complessivi hanno subito un incremento di 652 soggetti, mentre quelli positivi sono scesi sotto i 60mila, soglia che era stata oltrepassata il 26 marzo. Crescono anche i guariti, oltre la metà dei contagi complessivi. Purtroppo non si fermano i decessi che nelle ultime 24 ore hanno subito un incremento di 130 unità.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio al 22 maggio, positivi attuali sotto i 60mila

Secondo il bollettino diramato dalla Protezione Civile nel pomeriggio di oggi, continuano a decrescere i numeri relativi all’epidemia che ha messo in ginocchio il Paese da circa tre mesi. Dall’inizio dell’emergenza le persone risultate positive al virus sono in totale 228.658, ossia 652 casi in più rispetto a ieri. Scendono, invece, gli attualmente positivi, che con un decremento di 1.638 unità arrivano a 59.322. Anche i pazienti più gravi, le cui condizioni hanno reso necessario il ricovero in terapia intensiva, decrescono: 595 in totale, ossia 45 in meno di ieri.

I soggetti guariti dal Covid-19 salgono a 136.720 con un incremento da ieri di 2.160. Purtroppo si è aggravato ancora il numero delle vittime che con 130 decessi nelle ultime 24 ore è salito a 32.616.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, venerdì 21 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 86.384 – 15.784 – 44.667;

– Piemonte – 30.077 – 3.757 – 17.868;

– Emilia Romagna – 27.470 – 4.037 – 18.703;

– Veneto – 19.059 – 1.854 – 14.182;

– Toscana – 10.035 – 1.009 – 7.240;

– Liguria – 9.389 – 1.407 – 6.074;

– Lazio – 7.589 – 669 – 3.285;

– Marche – 6.697 – 990 – 3.939;

– Campania – 4.733 – 404 – 3.037;

– Puglia – 4.440 – 482 – 2.120;

– Trento – 4.388 – 455 – 3.326;

– Sicilia – 3.421 – 268 – 1.634;

– Friuli Venezia Giulia – 3.227 – 325 – 2.417;

– Abruzzo – 3.220 – 394 – 1.647;

– Bolzano – 2.590 – 291 – 2.075;

– Umbria – 1.429 – 74 – 1.296;

– Sardegna – 1.356 – 128 – 922;

– Valle d’Aosta – 1.177 – 143– 991;

– Calabria – 1.157 – 96 – 759;

– Molise – 426 – 22 – 220;

– Basilicata – 394 – 27 –318.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore, confrontando la mappa di oggi con quella pubblicata ieri, a Trento e Bolzano, nelle Marche, in Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Sono zero i nuovi casi di contagio in Umbria, Sardegna e Basilicata.

