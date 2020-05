Massimo Ceccherini, età, vita privata e carriera dell’attore

Massimo Ceccherini, ecco chi è l’attore, il regista e comico italiano. Età, vita privata, carriera e tutto quello che c’è da sapere su di lui

Massimo Ceccherini è un noto attore italiano, conosciuto dal grande pubblico per essere spesso al fianco di Leonardo Pieraccioni. Entrambi di origini toscane, simpatici ed irriverenti. Il grande successo per Ceccherini è arrivato, infatti, con il film Il Ciclone nel 1996 e da allora è partito un lungo sodalizio con Pieraccioni.

Ceccherini, però, nella sua carriera si è cimentato anche come regista ed è conosciuto per essere un bravo comico italiano, perfetto per i cabaret. Ha partecipato, inoltre, a molti programmi televisivi.

Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Massimo Ceccherini, dalla carriera alla vita privata

Massimo Ceccherini è nato a Firenze il 23 maggio del 1965. La sua famiglia è di origini umili ma lui fin da piccolo ha dimostrato una grande passione per l’arte e la comicità. Fin da giovane si fa notare nel programma de La Corrida di Corrado e per molto tempo il suo palco prediletto è quello del cabaret. Gli anni Novanta per lui sono quelli della svolta. Arriva prima in tv nel programma Aria Fresca, su Videomusic e condotto da un giovanissimo Carlo Conti e debutta al cinema nel film Benvenuti in Casa Giri di Alessandro Benvenuti.

La grande popolarità per lui arriverà nel 1996 con il film di Pieraccioni Il Ciclone. Nel 1997 per il suo ruolo nel film ha ottenuto due candidature, un David di Donatello e un Nastro D’Argento, entrambe come Migliore attore non protagonista. Da qui un sodalizio artistico con il suo amico toscano che lo richiama per altre pellicole come Il paradiso all’improvviso, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Un’estate al mare, Il racconto dei racconti, Pinocchio e tanti altri ancora.

Il 1999 è l’anno per Ceccherini del debutto dietro la macchina da presa. È il regista del film Lucignolo a cui poi sono seguiti Faccia di Picasso, La mia vita a stelle e strisce, La brutta copia e La mia massa suona il rock.

Ha partecipato inoltre, per ben due volte, al reality show L’Isola dei Famosi, nel 2006 con la conduzione di Simona Ventura, e poi nel 2017 condotta da Alessia Marcuzzi. Per Ceccherini anche la conduzione tv: nel 2001 del Festival di Sanremo al fianco di Raffaella Carrà, e nel 2005 di una puntata speciale di Striscia La Notizia.

Sula vita privata dell’attore non ci sono tantissime notizie. L’ha sempre tenuta lontana dai riflettori della mediaticità. La sua compagna è Elena Labate, notizia rivelata per la prima volta durante la sua seconda partecipazione al reality proprio dall’attore. La donna è originaria della Calabria ma vive ormai da diversi anni in Toscana e lavora nel settore socio sanitario. Se i due siano sposati o meno non se ne ha certezza.