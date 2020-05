Sergio Rubini chi è: età, carriera e vita privata e curiosità

Curiosità su Sergio Rubini, attore e regista italiano. Dalla carriera alla vita privata. Scopriamo insieme qualche suo segreto

Sergio Rubini, classe 1959, è originario di Bari. E’ nato precisamente a Grumo Appula. Figlio di un capostazione, dopo aver terminato gli studi nel Liceo Scientifico Federico II di Altamura, nel 1978 si trasferì a Roma per frequentare l’Accademia nazionale d’arte drammatica che però non ha portò a termine. Il teatro è la sua più grande passione, ha lavorato a fianco di registi come Antonio Calenda, Gabriele Lavia, Enzo Siciliano ed Ennio Coltorti. Il 1985 fu l’anno della svolta: esordì al cinema con Figlio mio infinitamente caro. Dopo 4 anni riuscì a lavorare con l’autore e sceneggiatore Umberto Marino. Nel 1990 iniziò il suo lavoro da regista con La stazione, film tratto da un’opera teatrale proprio di Marino con cui vinse il premio come miglior film alla Settimana Internazionale della Critica al Festival di Venezia. Da diversi anni è un docente di recitazione cinematografica presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica.

Sergio Rubini e la sua vita privata

L’attore è stato sposato dal 1991 al 1993 con la collega Margherita Buy, conosciuta in accademia. Tra i due però la storia è terminata poco dopo ed ora l’uomo è follemente innamorato della sua compagna Carla Cavalluzzi. I due si sono fidanzati e vivono un amore a gonfie vele, nonostante una differenza d’età di 18 anni. La donna ha esordito nel mondo del cinema proprio insieme all’attuale compagno Sergio Rubini, anche con Domenico Starnone, nel film L’anima gemella e L’amore ritorna, usciti nel 2003 e 2004.

Sergio è un appassionato d’arte e di musica, suo papà gli ha trasmesso queste grandi passioni.