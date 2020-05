Uomini e Donne chiude: il dating show di Maria De Filippi si congeda dal pubblico. Annunciata la data dell’ultima puntata, video.

Uomini e Donne chiude per questa stagione televisiva. Il dating show di canale 5, tornato in onda nella sua formula classica dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus, si prepara a chiudere i battenti per tornare, poi, in onda, a settembre. Diversamente dagli scorsi anni, però, stavolta la data di chiusura sarà posticipata. Uomini e Donne, infatti, farà compagnia al pubblico fino a giugno.

Uomini e Donne: ecco la data dell’ultima puntata

Inizialmente, le dame e i cavalieri del trono over e Giovanna Abate avrebbero dovuto salutare il pubblico di canale 5 il 5 giugno. Secondo, tuttavia, quanto fa sapere Davide Maggio, Uomini e Donne andrà in onda fino al 9 giugno. L’ultima puntata della stagione del dating show di canale 5, dunque, andrà in onda martedì 9 giugno. Un giorno insolito, ma che forse potrebbe essere necessario per permettere a Giovanna Abate di arrivare serenamente ad una scelta finale e per continuare a monitorare la conoscenza tra Gemma Galgani e Sirius.

Nelle ultime settimane di programmazione, dunque, ci sarà sicuramente la scelta di Giovanna Abate alle prese con Alessandro Graziani, Sammy Hassan e l‘Alchimista di cui è stata svelata l’identità.

Molto spazio, inoltre, sarà dato ancora a Gemma Galgani che sta continuando a conoscere Sirius ovvero il 26enne Nicola Vivarelli che ha ribadito di volerla conoscere e di avere un interesse reale per lei. La dama storica del trono over, nel frattempo, ha ammesso di provare dei sentimenti nei confronti di Sirius mentre Tina Cipollari è convinta che Gemma si stia solo illudendo e che il 26enne la stia prendendo in giro. Il finale di stagione del programma di Maria De Filippi, dunque, riserverà ancora tante sorprese al pubblico che continua a seguire con grande interesse le vicende sentimentali dei protagonisti.