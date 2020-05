L’attrice Ursula Corbero è bellissima. Femme fatale e letale in ‘La Casa di Carta’, anche nella vita reale lei sa essere pericolosissima.

La serie televisiva ‘La Casa di Carta‘ ha fatto impazzire il mondo intero a partire dal 2017. L’amatissima fiction d’azione spagnola è giunta alla sua quarta stagione ed ora i milioni e milioni di fans, molti dei quali anche qui da noi in Italia, non vedono l’ora di venire a conoscenza sugli sviluppi della storia. La quinta stagione ci sarà.

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta Gerry Scotti | che coppia | “Si la accendiamo” | FOTO

Intanto tra i personaggi che hanno conquistato tutti spicca ‘Tokyo’, interpretata dalla bellissima e conturbante attrice . Lei è nata a Sant Pere de Vilamajor, alle porte di Barcellona, l’11 agosto 1989. Dopo avere raggiunto una enorme popolarità grazie a ‘La Casa di Carta’ e dopo avere preso parte a numerose produzioni a partire dal 2002, quando ancora era adolescente, Ursula Corbero è diventata contestualmente molto famosa anche sui social network. Ed in particolare su Instagram.

LEGGI ANCHE –> Kate Middleton, il cambiamento che spaventa: “Non è più lei” FOTO

Ursula Corbero, bellissima e fatale proprio come la sua Tokyo

Visualizza questo post su Instagram 💋 Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) in data: 29 Mar 2020 alle ore 10:39 PDT

Il suo profilo è pieno di foto dove Ursula si concede volentieri all’obiettivo. Le sue tante pose conturbanti sono in grado di stregare i followers e non manca anche quale immagine dove la 30enne attrice indossa anche meno del dovuto. E deve fare ricorso a qualche ‘simpatica’ censura improvvisata, come delle stelline ‘strategiche’ a coprire questa o quella parte del corpo. Lei è un vero splendore, uno spettacolo per gli occhi. Anche più che ne ‘La Casa di Carta’, che pure resta una delle migliori produzioni televisive degli ultimi anni.

LEGGI ANCHE –> Miriam Leone su Instagram senza veli | pazzesca | FOTO

Visualizza questo post su Instagram – Here comes your crush, act normal. Me:👆🏼 Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) in data: 13 Dic 2018 alle ore 9:29 PST