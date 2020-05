Il Veneto raggiunge il traguardo in anticipo rispetto alle previsioni. Il virologo Andrea Crisanti: “Lo zero è preziosissimo ed è da mantenere comportandosi bene”.

Il Veneto ha raggiunto zero contagi in netto anticipo rispetto a ogni previsione. Lo ha annunciato il professor Andrea Crisanti che ha dichiarato: “Questo è il risultato di un lavoro che ha visto in prima linea la Regione, l’Università di Padova e l’Azienda Ospedale di Padova. Il merito è di tutte le persone che hanno lavorato giorno e notte per raggiungere questo risultato e alla fine l’intuizione di cercare gli asintomatici ha pagato. Il modello Veneto – aggiunge il virologo Andrea Crisanti – funziona. Lo zero è un bene prezioso da conservare e mantenere comportandosi bene”. Il virologo ha ringraziato “tutti quelli che ci hanno creduto, a chi ha rispettato le regole spesso dure delle precauzioni messe in atto per il contenimento dei contagi, confidando che questo importante traguardo non vada perso”.

LEGGI ANCHE -> Lutto nel mondo del calcio: muore storico telecronista

Il decreto Rilancio non piace al governatore del Veneto

Nel frattempo il decreto Rilancio non piace per niente al governatore del Veneto Luca Zaia: “Il Veneto è stato dimenticato nel decreto Rilancio, faremo ricorso”. Il Decreto Rilancio esclude senza motivo le ‘zone rosse’ del Veneto e della Campania dal fondo di 200 milioni del ministero dell’Interno per le zone colpite di più, scatenando le giuste proteste dei governatori Luca Zaia e Vincenzo De Luca, che sono stati affiancati da Luigi Di Maio. Il ministro degli esteri ha chiesto la correzione in sede di conversione.

LEGGI ANCHE -> Hagen Mills, l’attore spara alla compagna e poi si suicida

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“Penso sia doveroso intervenire – ha detto Di Maio – durante la conversione in parlamento del decreto Rilancio per correggere la norma sui fondi ai comuni colpiti dal Covid-19. Invece di limitarla ai comuni di 5 province bisogna estendere i fondi a tutti i comuni diventati zona rossa durante quest’emergenza sanitaria”.