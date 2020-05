Grave incidente per Vincent Cassel: l’ex marito di Monica Bellucci torna sui social con la testa fasciata e il viso gonfio e provato. Ecco cos’è successo.

Brutto incidente per l’attore francese Vincent Cassel che, con una storia pubblicata su Instagram, si è mostrato con una vistosa fasciatura sulla testa, il viso gonfio e provato e alcuni cerotti. Il tutto è il risultato di un incidente in moto che l’attore ha avutonella mattinata di mercoledì a Arbonne, nei Paesi Baschi.

Incidente per Vincent Cassel: l’attore riporta un trauma cranico

L’ex marito di Monica Bellucci ha vissuto un brutto momento in seguito all’incidente in moto in cui è rimasto coinvolto. Come riporta la rivista Voici, l’attore che, dopo la fine del matrimonio con Monica Bellucci ha ritrovato l’amore con la modella Tina Kunakey che lo ha reso padre per la terza volta dopo la nascita delle figlie avute dalla Bellucci, avrebbe riportato un trauma cranico-facciale.

Dopo l’incidente di cui la dinamica non sarebbe stata ancora chiarita, sarebbe stato trasportato dai vigili del fuoco al policlinico Aguilera di Biarritz. Sottoposto a tutti gli esami clinici del caso, l’attore sarebbe stato dimesso poche ore dopo con una vistosa fasciatura alla testa e alcuni punti di sutura.

Per rassicurare tutti i fans, Cassel ha poi pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui mostra la fasciatura e il viso visibilmente provato. Nonostante tutto, l’attore si considera comunque fortunato al punto da essere riuscito a scerzare su quanto accaduto.

“Va tutto bene, sono vivo, grazia. Mai prendere a testate un rinoceronte”, ha scherzato nelle storie del suo profilo Instagram l’attore per rassicurare tutti i fans che avevano espresso la propria preoccupazione per le sue condizioni.