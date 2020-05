Trevor Belle, tassista 61enne di Londra, è stato aggredito da un 19enne positivo al coronavirus con sputi addosso. L’uomo è morto dopo un mese a causa del Covid-19.

I familiari di Trevor Belle, tassista di 61 anni aggredito a Londra e morto di Covid-19, non riescono a dimenticare le parole che hanno cambiato la loro vita: “Io ho il coronavirus e ora anche tu“. Il 22 marzo scorso il tassista londinese ha fatto una normalissima corsa con un 19enne dall’accento irlandese, il giovane una volta essere sceso dal taxi non si è limitato a rifiutarsi di pagare ma ha anche aggredito Trevor sputandogli in faccia. Prima di scappare avrebbe avvisato il tassista di essere positivo al Covid-19 e in pratica di averlo volutamente infettato. Un gesto incomprensibile che il tassista, padre di tre figli, ha subito denunciato alla polizia e raccontato alla compagna 28enne a Kelly Esqulant.

LEGGI ANCHE ->Strage di Capaci, le parole di Mattarella per Falcone e Borsellino

Another one🤬

Trevor Belle, 61, died in the Royal London Hospital on April 18, having tested positive for coronavirus.

Weeks earlier, the east Londoner had been spat at by a passenger who claimed to have the disease, according to his friend Damian Briggs.https://t.co/1klFxJ4qYA

— The Windrush Movement UK & WNOG (@DefendWindrush) May 22, 2020