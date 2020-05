Chiara Ferragni e Fedez separati post quarantena, com’è andata

Chiara Ferragni e Fedez si separano: lei riscopre la natura con Leone e il cantante ci dà un taglio. Tutte le foto su instagram

Finita la quarantena i Ferragnez si separano: lei con il figlio e lui ci dà un taglio drastico. Dopo due mesi di lockdown nella stessa casa 24h su 24, i due hanno deciso di trascorrere la giornata uno lontano dall’altro, come non succedeva da tantissimo tempo. Chiara ha trascorso una bellissima mattinata insieme al figlio Leone, in compagnia di tanti animali. I due hanno raggiunto un agriturismo nei pressi di Bergamo, dove hanno giocato con caprette e conigli. Fedez, da solo a casa, ne ha approfittato per dare un taglio netto ai capelli…ma le cose a quanto pare non sono andate nel verso giusto.

Chiara Ferragni in fattoria e Fedez a casa

Visualizza questo post su Instagram With the baby goats and baby cows ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 22 Mag 2020 alle ore 2:02 PDT



Mentre Chiara Ferragni si diverte ad accarezzare i conigli e i capretti e Leone si appassiona ai cavalli, Fedez decide di darci un taglio. Probabilmente la situazione gli è sfuggita di mano e guardate che cosa ha combinato…

Il cantante era stufo di avere quella folta chioma, così, approfittando di avere casa libera, ha deciso di chiamare il suo parrucchiere di fiducia e ha tagliato tutto…ma proprio tutto!

Che dire, a quanto pare Fedez era proprio stufo della sua vecchia vita e ha voluto iniziare una vera e propria trasformazione. Pensate che oltre ai capelli ha deciso di provare anche la manicure.

Chissà magari tutte queste accortezze serviranno per il nuovo singolo? Intanto Fedez è pronto a tornare a lavoro, carico come non mai.