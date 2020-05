DIletta Leotta: “10 anni di storia” la FOTO da brividi

Diletta Leotta ha pubblicato una foto con il portiere ex Inter, Julio Cesar, per i 10 anni dal Triplete conquistato dai neroazzurri nel 2010.

Diletta Leotta ha pubblicato una foto su Instagram poco fa insieme all’ex portiere dell’Inter Julio Cesar per i 10 anni dal Triplete conquistato nel 2010 dai neroazzurri. Il club di Milano in quell’anno infatti vinse nella stessa stagione Coppa Italia, Champions League e Scudetto. Tutte e tre le imprese portano la firma di Milito, l’argentino andò in rete rispettivamente in tutte e tre le competizioni. Il post di Diletta Leotta è stato accompagnato da questa didascalia: “Il racconto di una grande impresa #triplete #22maggio2010 #10anni”. 10 anni fa l’Inter ha scritto la sua storia.

LEGGI ANCHE -> Francesca Cipriani senza veli: solo con un completino rosso fuoco

Ver esta publicación en Instagram Il racconto di una grande impresa #triplete #22maggio2010 #10anni Una publicación compartida de 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) el 22 May, 2020 a las 11:13 PDT

Diletta Leotta e la foto con il mini completino

Due giorni fa la Leotta ha pubblicato una foto in cui appare con un completino molto corto e il suo cagnolino bianco, con questa didascalia: ‘Brandino grande intenditore di coccole 😍🤗’. La conduttrice televisiva sportiva di Dazn è intenta infatti a coccolare il suo cane, che ha in braccio. I commenti dei fan però sono stati tantissimi e variegati, come: “Se vuoi allora puoi chiamarmi Brandino” o “La vita da cani che tutti gli uomini sognano” o ancora “Sono arrivato ad invidiare un cane… Che vita 😢” oppure “Dilè finiscila con ste foto di mattina però, dobbiamo lavorare” e “Mettetemi al posto di brandino sarò L’ essere più felice sulla terra”.

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni e Fedez separati post quarantena, com’è andata

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ver esta publicación en Instagram Brandino grande intenditore di coccole 😍🤗 Una publicación compartida de 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) el 21 May, 2020 a las 1:04 PDT

Insomma i follower di Diletta si sono letteralmente sbizzarriti nel commentare la sua foto con il piccolo cagnolino bianco. D’altronde la conduttrice TV è molto seguita con ben 6 milioni e mezzo di seguaci su Instagram.