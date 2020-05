Come al solito Emily Ratajkowski fa il botto su Instagram. Le ultime immagini postate dalla modella mettono in mostra il solito, fantastico spettacolo.

Ancora una volta Emily Ratajkowski fa fermare i social. Merito di uno dei suoi post, in cui la 28enne modella statunitense si mostra in quello che appare uno scatto del tutto normale.

Ma quando sei una delle top model più amate, desiderate ed anche pagate del pianeta, qualsiasi cosa tu faccia, anche la più semplice, finisce con l’avere una enorme risonanza. Ed è proprio questo il caso. La bella Emily, in neppure 24 ore, ha messo su più di 650mila ‘mi piace’ ed oltre 2mila commenti. La cosa difficile nei suoi post non è tanto raggiungere questi numeri. Cosa per lei semplicissima, dall’alto dei suoi ben 26 milioni e passa di followers. Semmai è totalizzare un 100% di feedback e di reazioni positive. Ma anche questo riesce alla bella Emily, che totalizza il perfect score positivo ogni volta. Non c’è praticamente mai l’ombra di un hater, come invece capita a tanti altri vip.

Emily Ratajkowski, i fans ammaliati: “Sembri una bambola”

Visualizza questo post su Instagram Hi 🤍 Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 22 Mag 2020 alle ore 8:48 PDT

Alcuni followers le dicono che è talmente bella da sembrare una bambola. Nelle ultime foto in questione, la Ratajkowski si mostra con una espressione vezzosa, con una blusa blu scuro, un pò di trucco ed i capelli sciolti. Una posa assolutamente normale, ma che però riesce a cogliere nel segno. Ed i complimenti giungono anche da tante altre donne. Segno che la modella piace a tutti, con il suo sguardo da cerbiatta e la sua bellezza sempre fresca. Ed anzi, a volte anche un pò acerba. La bella Emily continua sorprendentemente a conservare fattezze molto simili a quelle di quando era una adolescente.

Una cosa che ha mostrato anche in passato, facendo un confronto tra la lei ragazzina e quella che è diventata adesso.