Francesca Cipriani senza veli: solo con un completino rosso fuoco

Francesca Cipriani ha pubblicato una foto da urlo poche ore fa in cui appare in lingerie rosso fuoco mostrando il lato B in primo piano e il dirompente décolleté.

Francesca Cipriani è sempre più una star di Instagram e post bollente dopo post bollente sta conquistando sempre più follower. Il suo profilo infatti conta ben 1 milione di fan. Solo 4 ore fa la showgirl 35enne ha pubblicato uno scatto decisamente più hot del solito, accompagnato dalla seguente didascalia: Buon fine settimana❤️#red #blonde #love #photo #italia #may #lingerie #makeup #beautiful #sunshine #sunsetphotography #sexy#hot#saturdaymorning #saturdays #stop #top #saturdaymood #girl #fitnessmotivation #crossfit #milano #musica #baby. Nel selfie in questione la Cipriani si mostra vestita solo con un completino intimo color rosso fuoco, che mette in bella mostra il suo lato B e il prorompente décolleté. A valanga sono arrivati i commenti dei suoi tantissimi fan: già 284 in sole 4 ore, ma ci si aspetta che il numero salga con il passare dei giorni. E già quasi 5 mila cuoricini di gradimento in così poco tempo.

Francesca Cipriani e le sue esplosive forme dentro il corpetto rosa

Francesca Cipriani ha pubblicato anche un’altra foto soltanto ieri in cui si mostra adagiata su un divanetto in giardino e accanto a sé c’è il suo piccolo cagnolino. Il cucciolo è passato totalmente inosservato, offuscato dall’esuberanza delle forme dell’attrice televisiva. Il suo grande seno, avuto anche grazie a qualche operazione di chirurgia estetica, di cui la stessa Cipriani non ne fa mistero, fuoriesce prepotentemente dal corpetto rosa, che stenta a contenerne la maestosità. La didascalia alla foto è stata: “Ritorno alle vecchie abitudini ♥️

Buona serata amici 😘🌺

#francescacipriani #doggylovers #chanel #barbiestyle”.

