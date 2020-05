Gaia Gozzi in lacrime ad Amici Speciali: l’accusa di plagio in diretta la fa scoppiare in lacrime, ma non era altro che uno scherzo

Gaia Gozzi è una delle protagoniste di Amici Speciali. Da poche settimane reduce dalla vittoria dell’ultima edizione di Amici, ora sta partecipando a questa edizione speciale dove sta gareggiando insieme a tanti ex partecipanti del programma. Qui hanno l’occasione di esibirsi e divertirsi. Ieri, però, lo scherzo che le hanno fatto l’ha lasciata in lacrime.

Gaia Gozzi vittima di uno scherzo ad Amici Speciali

Lo scherzo è stato architettato da Maria De Filippi. La cantante, dopo essersi esibita con la sua Chega, è stata accusata di plagio. Lei ha respinto le accuse affermando: “No, non è possibile, l’ho fatta in uno studio, come può essere possibile? Non è mai uscita da lì, l’ho fatta da sola con le mie mani, non può essere uguale ad un’altra”. Le accuse, però, non scemavano. Addirittura si è parlato di prove e lei ha tenuto testa alla faccenda dicendo di voler ascoltare questa fantomatica canzone che avrebbe plagiato. Quando poi la regia gliel’ha fatta ascoltare e ha scoperto che era solo uno scherzo, è scoppiata in lacrime.

“Mi avete fatto perdere dieci anni di vita” ha risposto la ragazza, accasciandosi e con il viso stravolto dalle lacrime. Maria non riusciva a capire come potesse averci quasi creduto, per un momento, considerata la sua buona fede. “Non lo so, io ho fatto la mia musica, pensavo che qualcuno avesse fatto lo stesso” ha risposto lei mentre si asciugava le lacrime.