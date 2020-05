Internet, invenzione australiana: connessione ad altissima velocità

Gli studiosi della Monsah University in Australia conquistano il primato per la rete internet più veloce al mondo

Nel 2020 l’utilizzo di internet ha fatto progressi smisurati. Grazie a questo sistema digitale la popolazione mondiale ha intensificato i rapporti familiari a distanza. L’accesso a internet è diventato un motivo di riconciliazione tra relatà digitale e sociale. Un mezzo fondamentale per restare in contatto con il mondo che ci circonda, condividendo numerose comodità dell’infinito mondo virtuale.

Tuttavia il nodo fondamentale da sciogliere, che mina i rapporti interattivi è la componente velocità. A tal proposito esistono diversi piani d’azione per superare il problema in tutta sicurezza. L’ingegno umano in tal senso può essere l’arma principale che ricongiunge due fuochi.

In Australia è stato possibile dimostrare di avere una connessione internet molto veloce. Uno studio di esperti della Monsah University ha ottenuto il guinness dei primati per la creazione della rete internet più veloce esistente sul pianeta.

I progressi di Internet: la scoperta australiana

Gli studenti dell’Università di Melbourne hanno ottenuto un record mondiale per aver costruito una connessione dati con velocità pari a 44,2 terabit al secondo. La pandemia da coronavirus ha affinato le menti umane e ha offerto quel tempo che basta per mettere in piedi un supporto digitale capace di far collegare milioni di utenti su internet sfruttando una velocità supersonica.

Dimostrazioni del genere sono state offerte solo all’interno di laboratori, ma lo sfruttamento delle infrastrutture ha fatto cambiare marcia, allargando gli orizzonti di scoperta.

Attraverso l’interazione tra un chip ottico dell’hardware di un computer e i molteplici impianti di installazione urbana è stato possibile generare e proiettare unità di misura della velocità digitale lungo i cavi.

Una scoperta sensazionale che ha difatti potenziato la rete internet in ogni angolo del Paese, consentendo una maggiore interazione tra gli utenti. Lo studio dimostra che questa invenzione è stata avvantaggiata dall’esistenza della già nota fibra ottica.