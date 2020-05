Il 95% dei casi presenta delle macchie rosse sulla pelle. La cute può essere una spia dell’infezione in atto che non si è ancora manifestata

La quarantena è finita, ma il covid-19 sembra non volerci lasciare. Continuano ad esserci i morti, gli esperti non hanno parlato di una cura definitiva, il vaccino ancora non c’è e non sappiamo ancora quando sarà pronto. Insomma la situazione è migliorata rispetto all’inizio ma la strada è ancora lunga. Intanto però alcuni studi recenti hanno definito un altro segnale che si manifesta nel 95% dei casi. Si tratta della comparsa di alcune macchie rosse sulla pelle. “La cute può essere una spia dell’ infezione in atto che non si è ancora manifestata — spiega il professor Raffaele Gianotti, dermatopatologo, uno degli autori della ricerca assieme agli immunopatologici del Policlinico Cà Granda al Corriere della Sera – ma può comparire anche durante lo stadio conclamato della malattia”.

Macchie rosse, un altro segnale

Il segnale secondo gli esperti è molto evidente. La comparsa delle macchie rosse varia però a seconda dei casi. “Nella maggioranza degli adulti le macchie sulla pelle scompaiono in poco tempo assieme al virus -spiega Gianotti – mentre le lesioni cutanee più pericolose si manifestano in pazienti ricoverati in terapia intensiva con gravi danni a polmoni e reni. I bambini – continua – invece, possono presentare lesioni rosso vivo alle dita dei piedi senza mostrare i minimi segni sistemici dell’infezione”. Nel 95% del casi è un termometro che avverte di un probabile attacco virale in atto. “Vediamo ogni giorno – spiega l’esperto – al microscopio malattie della cute in pazienti asintomatici per polmonite e febbre che mostrano inequivocabilmente il marchio del Covid”.

Un altro tassello si aggiunge alla lista delle cose da sapere sul Covid-19.